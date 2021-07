Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 27 – Tonnenweise Spaß

Kapitel 1 – Eindruck schinden

Als Fahrzeug steht euch in dieser Woche alles zur Auswahl, was in die Wagengruppe Extreme Offroader fällt. Hier gibt es eine ganze Reihe solider Optionen. Zum Beispiel der 2554 AMG Transport Dynamics M12S Warthog CST aus Halo oder der #37 Polaris RZR Rockstar Energy Pro 2. Gute Alternativen sind zum Beispiel der 2016 Jeep Trailcat oder der 1993 Toyota #1 T100 Baja Truck. Bei der Wahl seid ihr flexibel, da es kein Kapitel gibt, bei dem euer Auto besondere Kriterien erfüllen müsste. Ihr könnt also nehmen, was euch zur Verfügung steht und müsst hier nicht zwingend investieren.

Kapitel 2 – Sehr effektiv

Im nächsten Schritt sind drei Rennen der Querfeldein-Serie zu gewinnen. Mit der Festival-Spielliste kann hier leider dieses Mal nicht kombiniert werden. Zeit lässt sich aber wie gewohnt mit einigen Kniffen sparen. Ihr könnt kurze Sprints oder Rundstrecken-Kurse wählen und euch bei Letzteren eine eigene Blaupause erstellen, die ihr auf eine Runde einstellt. Hier bietet sich zum Beispiel das Rennen „Aerodrome, Querfeldeinrundstrecke“ südlich der Stadt an.

Wie gewohnt könnt ihr auch eine Kurzstrecke verwenden, wenn ihr etwa die Wagengruppe oder Rennserie nicht gern fahrt. Eine Option bietet euch dafür: „992 539 613“. Alternativ könnt ihr auf eine von zahlreichen Alternativen im Spiel zurückgreifen.