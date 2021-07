Genshin Impact Livestream für den 09. Juli angekündigt

Entwickler miHoYo hat für den 09. Juli 2021 einen Genshin Impact Livestream angekündigt. Auffällig dabei ist die fehlende Versionsnummer in der Ankündigung. Dort ist nur von „New Version Special Program Announcement“ die Rede. Zuletzt ging vor einigen Wochen Version 1.6 live. Laut aktuellen Gerüchten soll darauf direkt Genshin Impact 2.0 statt 1.7 folgen. Ob etwas an diesen Gerüchten dran ist, erfahren wir am 09. Juli ab 14:00 Uhr. Der Stream wird über Twitch ausgestrahlt. Eine Aufzeichnung wird später auf dem offiziellen YouTube-Kanal zur Verfügung stehen.

Die Entwickler haben bisher keine weiteren Details zum kommenden Genshin Impact Livestream angekündigt. Es ranken sich allerdings seit Wochen zahlreiche Gerüchte um das kommende Update und auch Leaks geistern durch das Internet. Demnach soll die neue Region Inazuma ins Spiel kommen. Tatsächlich könnt ihr seit einigen Tagen eine Auftragsreihe im Spiel abschließen, die die Lore in diese Richtung treibt. Nach Inazuma selbst führen euch die Aufträge aber noch nicht.

Auch der Geburtstag des Spiels nähert sich allmählich. Laut Leaks und Gerüchten planen die Entwickler umfangreiche Feierlichkeiten und jede Menge Geschenke für die Spieler.

Quelle: offizieller Genshin Impact Twitter Account

Bildquelle: miHoYo