The Witcher 3: Wild Hunt NextGen Upgrade kommt dieses Jahr, neue DLCs angekündigt

Im Rahmen der WitcherCon gab es auch einige Neuigkeiten zu The Witcher 3: Wild Hunt. Im Laufe des Jahres soll das Next-Gen Update für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC kommen. Wer das Spiel bereits für PlayStation 4 oder Xbox One gekauft hat, erhält das Update kostenlos.

Kostenlos werden auch die neuen DLCs sein, die die Entwickler vorbereitet haben. Diese wurde von der Witcher Serie inspiriert. Im neuen Cover Art für The Witcher 3: Wild Hunt heißt es „Extra Items inspired by the Netflix series“. Es könnten also einige rein kosmetische Gegenstände sein.

Staffel 1 der Serie ist bei Netflix verfügbar. Staffel 2 folgt am 17. Dezember. Einen Teaser zu Season 2 könnt ihr euch unten ansehen. Zu den DLCs gibt es leider bisher kein Bildmaterial.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: WitcherCon, Twitter

Bildquelle: CD Projekt RED