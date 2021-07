Forza Horizon 4 Festival Spielliste KW 28 2021 – Aufgaben, Belohnungen und Voraussetzungen

Die Forza Horizon 4 Festival Spielliste KW 28 2021 lässt uns in Woche #3 von Serie 37 starten. Ein neues Auto gibt es in dieser Woche nicht. Dafür könnt ihr wieder einige Autos erspielen, die einen relativ hohen Handelswert haben. Angefangen beim 2018 Land Rover Range Rover Velar First Edition, den es für 50 % Saison-Fortschritt gibt. Der liegt aktuell bei ca. 8 Millionen Credits. Bei 80 % gibt es den 2020 Jeep Gladiator Rubicon, der bei etwa 9,7 Millionen liegt. Für 50 % Serien-Fortschritt erhaltet ihr einen Backstage-Pass und für 80 % den 1990 Chevrolet Camaro IROC-Z.

Für Spielplatz gibt es diese Woche den 2018 Hennessey VelociRaptor 6×6, der bei etwa 2 Millionen Credits Auktionshaus-Preis liegt. Bei immerhin noch rund einer Million liegt der 1955 Mercedes-Benz 300 SLR. Damit ist es nicht die lukrativste, aber eine solide Woche. Dazu kommt ein gutes Shop-Angebot in dieser Woche. Der Mercedes-Benz X-Class aus dem #Forzathon Shop liegt bei knapp unter 5 Millionen Credits und der 1999 Lotus Elise Series 1 Sport 190 rangiert irgendwo zwischen 6 und 8 Millionen Credits. Beide Fahrzeuge sind auch für Rennen interessant und die Punkte damit gut investiert.

Fotoherausforderung #kleinesautoriesigeburg

Veranstaltung: Fotoherausforderung

Fotoherausforderung Vorgaben: mit dem Fotomodus eine Aufnahme von einem Auto der Marke MINI anfertigen und dabei Bamburgh Castle mit ablichten

mit dem Fotomodus eine Aufnahme von einem Auto der Marke MINI anfertigen und dabei Bamburgh Castle mit ablichten Belohnungen: Super-Wheelspin, 1.000 Einfluss

Bamburgh Castle findet ihr im Südosten bei den Dünen. Da dies auch ein Spielerhaus ist, ist es unkompliziert zu finden.

Die Prüfung – Zeitreise

Veranstaltung: Dirt-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 19,1 Kilometer, Koop-Meisterschaft, im Rennen gegen Drivatare (unschlagbar) den 1. Platz erreichen

Dirt-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 19,1 Kilometer, Koop-Meisterschaft, im Rennen gegen Drivatare (unschlagbar) den 1. Platz erreichen Vorgaben: A 800, Fahrzeug der Marke Porsche, nur Modelle aus den 50er bis 80erJahren

A 800, Fahrzeug der Marke Porsche, nur Modelle aus den 50er bis 80erJahren zu fahrende Strecken: „Derwent Water, Pfad“, Etappenrennen; „Mortimer Gardens, Grip-Rennen“, Rundstrecke, 3 Runden; „Glen Rannoch, Pfad“, Etappenrennen

„Derwent Water, Pfad“, Etappenrennen; „Mortimer Gardens, Grip-Rennen“, Rundstrecke, 3 Runden; „Glen Rannoch, Pfad“, Etappenrennen Belohnungen: Porsche 718

Schaurennen-Remix – Angriff auf den Kontrollraum

Veranstaltung: Schaurennen

Schaurennen Vorgaben: Fahrzeug wird vom Spiel gestellt

Fahrzeug wird vom Spiel gestellt Belohnungen: Super-Wheelspin

Winterspiele

Veranstaltung: Meisterschaft bestehend aus 5 Spielplatz-Partien

Meisterschaft bestehend aus 5 Spielplatz-Partien Vorgaben: A 800, Fahrzeug der Wagengruppe Offroader; Teilnahme genügt

A 800, Fahrzeug der Wagengruppe Offroader; Teilnahme genügt Austragungsort: Mortimer-Gardens

Mortimer-Gardens Belohnungen: 2019 VelociRaptor

Staubecken-Kamm

Veranstaltung: Gefahrenschild Staubecken-Kamm

Gefahrenschild Staubecken-Kamm Vorgaben: 200 Meter

200 Meter Belohnungen: Super-Wheelspin

Super-Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko, 1986 Hoonigan Ford RS200 Evolution

The Roman Mile

Veranstaltung: Blitzer The Roman Mile

Blitzer The Roman Mile Vorgaben: 378,2 km/h

378,2 km/h Belohnungen: Super-Wheelspin

Super-Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko

Johnston Terrace

Veranstaltung: Blitzerzone Johnston Terrace

Blitzerzone Johnston Terrace Vorgaben: 233,4 km/h

233,4 km/h Belohnungen: Super-Wheelspin

Super-Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko, 1986 Hoonigan Ford RS200 Evolution

Dreckig und billig

Veranstaltung: Dirt-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 18,8 Kilometer

Dirt-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 18,8 Kilometer Vorgaben: C 600, Fahrzeug der Gruppe Preiswerte Autos (bis 25.000 Credits)

C 600, Fahrzeug der Gruppe Preiswerte Autos (bis 25.000 Credits) zu fahrende Strecken: „Bamburgh, Kiefernwald – Pfad“, Etappenrennen; „Mudkickers Allrad, Grip-Rennen“, Rundstrecke, 3 Runden; „White Horse Hill, Pfad“, Etappenrennen

„Bamburgh, Kiefernwald – Pfad“, Etappenrennen; „Mudkickers Allrad, Grip-Rennen“, Rundstrecke, 3 Runden; „White Horse Hill, Pfad“, Etappenrennen Belohnungen: Mercedes-Benz 300 SLR (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

Potenter Porsche

Veranstaltung: Straßenszene, 3 Veranstaltungen, 18,7 Kilometer

Straßenszene, 3 Veranstaltungen, 18,7 Kilometer Vorgaben: S2 998, Fahrzeug der Marke Porsche

S2 998, Fahrzeug der Marke Porsche zu fahrende Strecken: „Rennen in Holyrood“, Etappenrennen; „Küstensturm“, Etappenrennen; „Batham, Gate“, Etappenrennen

„Rennen in Holyrood“, Etappenrennen; „Küstensturm“, Etappenrennen; „Batham, Gate“, Etappenrennen Belohnungen: 2019 Porsche 911 GT3 RS (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

Truck Stop

Veranstaltung: Dirt-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 21,6 Kilometer

Dirt-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 21,6 Kilometer Vorgaben: B 700, Fahrzeug der Wagengruppe Trucks

B 700, Fahrzeug der Wagengruppe Trucks zu fahrende Strecken: „Cotswolds, Landstraße – Rallyestrecke“, Etappenrennen; „Lakehurst Wald, Grip-Rennen“, Rundstrecke, 3 Runden; „Tarn Hows, Grip-Rennen“, Rundstrecke, 3 Runden

„Cotswolds, Landstraße – Rallyestrecke“, Etappenrennen; „Lakehurst Wald, Grip-Rennen“, Rundstrecke, 3 Runden; „Tarn Hows, Grip-Rennen“, Rundstrecke, 3 Runden Belohnungen: #24 Mercedes-Benz Truck (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

Monatsrivalen – Greendale, Club-Strecke

Veranstaltung: Rivalen-Rennen, 2,6 Kilometer

Rivalen-Rennen, 2,6 Kilometer Vorgaben: Vuhl 05RR (wird vom Spiel gestellt), saubere Runde fahren

Vuhl 05RR (wird vom Spiel gestellt), saubere Runde fahren Belohnungen: Credits und Einfluss

Online-Abenteuer Serie 37

Veranstaltung: Online-Abenteuer Serie 37 (gewertetes Abenteuer)

Online-Abenteuer Serie 37 (gewertetes Abenteuer) Vorgaben: Qualifikation einmalig nötig, setzt online voraus

Qualifikation einmalig nötig, setzt online voraus Belohnungen: je nach erreichter Liga Fahrzeuge, Credits, Wheelspins, Kleidung, Schnellchat-Phrasen

Bildquelle: Beitragsbild © Linat Power; Rest: eigene Screenshots aus Forza Horizon 4