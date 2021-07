Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 29 – Held des Alltags

Kapitel 1 – Mit allem drum und dran

Für den aktuellen Weekly #Forzathon ist für die Fahrzeugwahl die Wagengruppe Retro-Limousinen vorgegeben. Weitere Einschränkungen gibt es nicht. Bei Kapitel 3 sind einige Fahrzeuge allerdings nicht so brauchbar. Gute Optionen sind zum Beispiel der 2003 Audi RS 6, der 1988 BMW M5 (Forza Edition), der 1987 Ford Sierra Cosworth RS500 und der 1990 Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II. Ein Tuning auf S2 bietet sich für Kapitel 3 an. Zudem lässt sich damit Kapitel 2 beschleunigen.

Kapitel 2 – Gepäckträger

Für Kapitel 2 sollt ihr 20 Meilen fahren. Die entsprechen 32,2 Kilometer. Wie ihr die sammelt, ist euch überlassen. Ihr könnt Rennen fahren oder durch die offene Welt fahren. Möchtet ihr die Kilometer einfach so schnell wie möglich erledigen, bietet sich die Autobahn ab. Am Ende könnt ihr jeweils wenden und in die Gegenrichtung fahren. So bekommt ihr die geforderten Kilometer rasch zusammen.