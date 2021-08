Genshin Impact Yoimiya zeigt ihre Fähigkeiten im neuen Trailer

Seit heute ist das zweite Genshin Impact 2.0 Figurenbanner verfügbar. Im „Flammengalaxie“ Banner habt ihr erstmals die Möglichkeit die neue Figur Yoimiya zu erhalten. Ihre Fähigkeiten zeigt sie im neuesten Trailer zum Spiel. Yoimiya ist die zweite 5-Sterne-Figur aus der kürzlich veröffentlichten Version 2.0. Sie setzt im Kampf auf Pyro-Kraft.

Neben Yoimiya gibt es auch die neue 4-Sterne-Figur Sayu im Flammengalaxie-Banner. Sayu nutzt die Anemo-Kraft und wurde kürzlich von Entwickler miHoYo in einem Trailer vorgestellt. Ab Version 2.1 wird Sanyu auch über das Standardbanner Wanderlust erhältlich sein. Für Yoimiya gilt dies nicht, da sie ein limitierter Charakter ist. Vier Sterne Figuren wechseln standardmäßig in das Wannderlust-Gebet, nachdem sie erstmals in einem Figurenbanner vertreten waren.

Das neue Genshin Impact Figurenbanner bleibt bis zum 31. August 2021 im Spiel. Das Banner bietet zusätzlich eine erhöhte Chance auf die 4-Sterne-Figuren Diona (Cryo) und Xinyan (Pyro).

Quelle: miYoHo

Bildquelle: eigener Screenshot aus dem Spiel Genshin Impact