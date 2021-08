The Legend of Zelda: Skyward Sword HD – Tipps zur Verwendung der Knopfsteuerung mit dem Pro Controller

Die The Legend of Zelda: Skyward Sword HD Knopfsteuerung ist eine der wichtigsten Änderungen überhaupt im Spiel. Ohne die Knopfsteuerung wäre es nicht ohne Weiteres möglich, Skyward Sword HD auf der Nintendo Switch Lite zu daddeln. Schließlich könnt ihr bei der Lite die Joy-Con nicht abnehmen und schwingen, um die Bewegung von Schwert und Schild nachzuahmen. Darüber hinaus ist die Bewegungssteuerung in der Wii-Version umstritten. Skyward Sword ist eines der weniger beliebten Games der Zelda-Reihe. Maßgeblichen Anteil daran hatte die Steuerung der Wii-Fassung. Wer nichts mit der Bewegungssteuerung anfangen kann, hat bei der HD-Fassung für die Nintendo Switch die Möglichkeit, die Knopfsteuerung zu verwenden. Die meisten Vorteile bietet euch dabei der Nintendo Switch Pro Controller.

Die Steuerungs-Art für den Nintendo Switch Pro Controller könnt ihr nicht ändern.

Die nächste zu ändernde Option ist Zielen mithilfe der Bewegungssteuerung. Allerdings profitiert ihr ganz besonders bei der Schleuder und dem Bogen kaum bis gar nicht davon. Meine Empfehlung: Finger weg!



Im Gegenzug stellt ihr die Kamerageschwindigkeit auf Schnell oder noch besser auf Sehr schnell, wobei letztere Option ein wenig Übung benötigt.

Die letzte Option, die ich euch wärmstens ans Herz legen kann, ist Knopfsteuerung: Invertiert (vertikal). Die solltet ihr auf jeden Fall aktivieren, da ihr mit dem Käfer unter Wasser und in der Luft nur eine Achse steuert und dementsprechend ist es deutlich realistischer und lässt sich wesentlich angenehmer steuern. Im Spiel sieht dies dann so aus:



Grundsätzlich ist es eine Frage des Geschmacks, wie ihr euer Spiel steuert. Probiert selbst mit den verschiedenen Möglichkeiten und findet heraus, was euch am meisten Freude bereitet. In einigen Situationen kann die Steuerung mit dem Pro Controller Vorteile bieten. So zum Beispiel beim Bambus-Minispiel. Die Schnitte lassen sich mit Pro Controller wesentlich effizienter und schneller anbringen.

Übrigens: Solltet ihr die Zelda & Wolkenvogel-amiibo zu The Legend of Zelda: Skyward Sword HD besitzen, könnt ihr beim Erkunden der Oberwelt und in Dungeons einen Checkpoint erstellen.



