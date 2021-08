Genshin Impact: Livestream für den 20. August angekündigt

Entwickler miHoYo bietet via Livestream am 20. August 2021 einen Ausblick auf die kommende Genshin Impact Version. Vor einigen Wochen ging 2.0 an den Start. Version 2.1 wird am 1. September erwartet. Den Livestream könnt ihr über den offiziellen Twitch-Kanal anschauen.

Mit Genshin Impact 2.1 erhalten Spieler der PlayStation Version die neue 5-Sterne-Figur Aloy. Mit Aloy findet erstmals ein Crossover-Charakter den Weg in das Spiel. Sie stammt aus dem Spiel Horizon Zero Dawn und kann von jedem Spieler kostenlos erhalten werden. Wenn ihr nicht auf einer PlayStation spielt, müsst ihr allerdings auf eine spätere Version warten, um sie zu bekommen.

Was Genshin Impact 2.1 neben Aloy bringen wird, ist derzeit nicht bekannt. Im Internet finden sich aber – wie gewohnt – zahlreiche Leaks. Sofern an diesen etwas dran ist, wird es in den 2.1 Figurenbannern Baal (Raiden Shogun) und Sangonomiya Kokomi (Beitragsbild) geben. Beiden haben bereits in der Story von 2.0 einen Auftritt gehabt. Im Banner von Baal soll zudem die 4-Sterne-Figur Kujou Sara verfügbar sein. Auch sie ist bisher nicht spielbar. Wie findet ihr die Figuren? Spart ihr bereits oder hofft ihr noch auf Yoimiya?

