Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 33 – MINI-Abenteuer

Kapitel 1 – Kleines Auto, großer Spaß

In dieser Woche dreht sich der Weekly #Forzathon um die populäre Automarke MINI. Schon Mister Bean und die Beatles wussten: MINI ist cool. Seht ihr dies auch so, dürfte euch das aktuelle Event gefallen. Welchen MINI ihr fahren möchtet, dürft ihr euch übrigens aussuchen. Ich habe mich für den Klassiker entschieden: 1965 MINI Cooper S. Dieser ist ein Scheunenfund und daher vermutlich in eurer virtuellen Garage zu finden, wenn ihr die schon gesammelt habt.

Ansonsten gibt es zahlreiche Alternativen. Müsst ihr investieren, bekommt ihr für 25.000 Credits den 2009 MINI John Cooper Works. Habt ihr in der vergangenen Woche die Liste erledigt, sollten euch der 2018 MINI John Cooper Works Countryman All4 und der 2018 MINI X-Raid John Cooper Works Buggy zur Verfügung stehen, wenn ihr sie behalten habt.

Je nach Fahrzeug benötigt ihr vielleicht noch ein Tuning für Kapitel 4. In dieser Woche tut es dabei schon B. Nach oben geht natürlich wesentlich mehr, wenn ihr Lust darauf habt.

Kapitel 2 – Spaßpaket

MINI ausgesucht? Dann geht es los mit Rennen. Ihr sollt 2 Rennen der Straßen-Rennserie gewinnen. Ob Etappe oder Rundstrecke ist dabei ganz euren Präferenzen überlassen. Soll es möglichst fix gehen, dann bieten sich vor allem die kürzeren Sprint- und Rundstreckenrennen an. Ein Beispiel dafür ist „Moorhead-Windfarm, Rundstrecke“. Ihr könnt bei Rundstrecke eine eigene Veranstaltung erstellen und dabei die Blaupause auf eine Runde einstellen. Je nachdem, wie hoch euer Schwierigkeitsgrad ist und wie sehr euch das Spiel liegt, kann dies aber bei den ganz kurzen Rennen fast schon knapp werden, in Führung zu gehen.

Wenn ihr es noch kürzer mögt, könnt ihr wie gewohnt auch auf eine Community-Kurzstrecke zurückgreifen. Von mir findet ihr eine passende Option unter „391 231 152“. Im Spiel gibt es zahlreiche Alternativen. Vielleicht habt ihr selbst eine am Start und möchtet sie in den Kommentaren teilen. Feel free.