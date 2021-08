Genshin Impact Aloy Trailer und weitere Details zur kostenlosen 5-Sterne-Figur

Entwickler miHoYo hat heute im Rahmen eines Livestreams Details zu Genshin Impact 2.1 verraten. Mit 2.1 kommt auch die erste Crossover-Figur ins Spiel: Aloy. Sie stammt aus Horizon Zero Dawn. PlayStation-Spieler bekommen sie mit Version 2.1 kostenlos. Auf anderen Plattformen gibt es sie mit Genshin Impact 2.2. Um die Nora-Jägerin zu erhalten, müsst ihr vor dem jeweiligen Update Abenteuerstufe 20 erreicht haben. Die Figur erhaltet ihr per Nachricht im Spiel. Mit dieser werdet ihr auch ihren Bogen Raubtier bekommen.

Bei ihrer Reise nach Teyvat erwarb die Nora-Jägerin ein Göttliches Auge, welches ihr die Kryo-Kraft verleiht. Ihre Spezialfähigkeit „Weissagung des Morgenlichts“ wirft eine mit Kryo-Energie gefüllte Energiezelle auf das Ziel, welche mit einem Pfeil zur Detonation gebracht wird. Dadurch verursacht ihr Kryo-Flächenschaden.

Mit ihren Elementarfähigkeiten und Talenten kann sie sich und auch andere Truppenmitglieder stärken und Feinde schwächen. „Frostüberzogene Felder“ wirft eine Eisbombe zum Ziel, die Kryo-Schaden verursacht. Explodiert sie, werden Kälteminen verstreut. Diese explodieren mit kurzer Verzögerung oder bei Kontakt mit einem Gegner und verursachen so weiteren Kryo-Schaden. Werden Feinde so getroffen, sinkt ihr Angriff und Aloy erhält eine Stapelung Spule. Jeder Stapel erhöht den Schaden von Aloys Standardangriffen. Mit dem Talent „Kampf-Überbrückung“ kann dieser Effekt auf die Truppe ausgeweitet werden. Bei 4 Stapeln erhaltet ihr „Eisige Eile“. Während dieses Effekts werden alle Standardangriffe der Nora-Jägerin in Kryo-Schaden umgewandelt. Das Talent „Wuchtangriff“ erhöht diesen Kryo-Schaden fortlaufend.

Den 4-Sterne-Bogen Raubtier gibt es nur auf PlayStation 4 und PlayStation 5. Er bietet einen einzigartigen Waffeneffekt. Die Angriffe von Aloy werden um 66 Punkte erhöht. Er erhöht den Schaden von Standardangriffen und heftigen Schlägen für 6 Sekunden um 10 Prozent, wenn einem Gegner Kryo-Schaden zugefügt wird. Der Effekt lässt sich zweifach stapeln. Nutzen lässt sich der Bogen auch auf anderen Plattformen, dort ist der Effekt allerdings nicht verfügbar.

Quelle: offizieller PlayStation Blog

Bildquelle: miHoYo