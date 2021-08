Forza Horizon 5 Gameplay, Cover Cars und Limited Edition Controller

Im Rahmen des Xbox gamescom Streams wurde neues Gameplay aus Forza Horizon 5 gezeigt. Zu sehen sind die ersten acht Minuten Gameplay aus dem Rennspiel. In dem Video bekommt ihr auch die neuen Cover Cars zu Gesicht. Die Rede ist vom Mercedes-AMG ONE und dem 2021 Ford Bronco Badlands.

Angekündigt wurde zudem der Forza Horizon 5 Limited Editon Xbox Wireless Controller. Erhältlich ist dieser ab dem 09. November 2021. Als Inspiration diente das glitzernde Feuerwerk Mexikos. Das Controllergehäuse kommt in einem transparenten Gelbton. Dazu gesellen sich Cyan- und Magenta-Elemente. Mit dem Kauf des Controllers gibt es einige Goodies in Form exklusiver Inhalte. Zusätzlich zu dem Controller erhaltet ihr ein besonderes Fahrzeug, einen kosmetischen Gegenstand und ein Sieges-Emote. Die genannten herunterladbaren Inhalte könnt ihr in Forza Horizon 5 nutzen.

Cover Reveal

Gameplay Trailer gamescom 2021

gamescom Bildmaterial

Quelle: Microsoft

Bildquelle: Microsoft