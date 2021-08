Sea of Thieves: Making Mayhem Event gestartet

Siehe auch

Wenn wir an Piraten denken, dann kommen uns Schatzkarten, Kisten voll Gold, Rum, Kanonen, Säbel und - dank Disney - Captain Jack Sparrow in den Sinn. Kein Wunder also, dass Piraten – bereits vor Disney – über Jahrhunderte romantisiert wurden. Niemand Geringeres als Rare lässt uns in Sea of Thieves nun selbst zum Pirat werden. Also ihr Landratten, lichtet den Anker, hisst die Segel und volle Fahrt voraus!