Cult of the Lamb für 2022 angekündigt

Devolver Digital und das Entwicklungsstudio Massive Monster haben Cult oft he Lamb angekündigt. Das Spiel erscheint Anfang 2022 für PC und Konsolen. Ihr übernehmt die Rolle eins besessenen Lamms. Nachdem ihr von einem Fremden vor der Vernichtung gerettet wurdet, müsst ihr eure Schuld begleichen. Dafür sollt ihr eine Anhängerschaft aufbauen und einen Kult gründen.

Im Land der falschen Propheten bereist ihr verschiedene Regionen, um aus (treu)gläubigen Waldkreaturen eine Gemeinschaft zu schmieden. Ihr kämpft in Cult of the Lamb gegen Horden von Feinden und rivalisierende Kulte. Gesammelte Ressourcen verwendet ihr nach der Rückkehr in die Basis für die Errichtung neuer Strukturen. Dort kümmert ihr euch außerdem um die Bedürfnisse eures Kults und führt dunkle Rituale zur Besänftigung der Götter durch.

Quelle: Devolver Digital Pressemitteilung

Bildquelle: Devolver Digital