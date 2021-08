Dream Cycle ist das neue Spiel vom Tomb Raider-Schöpfer

Im Rahmen der gamescom Opening Night Live Pre-Show wurde Dream Cycle angekündigt. Das Spiel entsteht bei Entwickler Cathuria Games unter der Leitung von Tomb Raider-Schöpfer Toby Gard.

Dream Cycle ist ein Action-Adventure mit dem ambitionierten Ziel, das Genre neu zu gestalten und zu erfinden. Die Entwickler versprechen ein sich kontinuierlich weiterentwickelndes Abenteuer. Euch verschlägt es nach Dreamlands. Eine von dunkler Magie zerrüttete Welt. Ihr schlüpft dort in die Rolle der Schülerin arkaner Künste Morgan Carter. Sie ist den Dreamlands gefangen und wurde ihrer magischen Essenz beraubt. Trotz aller Widrigkeiten begibt sie sich auf die Suche nach einem Ausweg. Ihr Gegenspieler ist niemand Geringeres als ein Gott. Bei eurem Vorhaben hilft euch ein Arsenal aus Waffen und Zaubern.

Dream Cycle startet am 07. September in den Steam Early Access. Unten könnt ihr euch den Reveal Trailer zum Spiel ansehen und einen ersten Blick in die Dreamlands erhaschen.

Quelle: Raw Fury Pressemitteilung

Bildquelle: Raw Fury