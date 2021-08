Forza Horizon 4: Volkswagen Golf R mit Horizon 5 Design als Geschenk

In Forza Horizon 4 wird derzeit wieder ein Geschenk verteilt. Via Nachrichtenzentrale könnt ihr euch direkt im Spiel den 2014 Volkswagen Golf R kostenlos abholen. Dafür geht ihr im Spiel in das Menü und dort in den Reiter Horizon Life. Unter Nachrichtenzentrale ruft ihr den Reiter Geschenke auf und holt euch euer Auto ab.

Dieses kommt mit einem Forza Horizon 5 Design. In der Autoauswahl wird das Design zwar nicht angezeigt, aber ihr seht es, wenn ihr den Wagen fahrt. Besitzt ihr den Wagen schon, hilft euch bei der Autoauswahl der Hinweis „Neu“, sofern ihr euer im Vorfeld schon vorhandenes Exemplar schon mal gefahren seid.

Gestern gab es auch neues Gameplay aus dem Nachfolger Forza Horizon 5. Dieses wurde im Rahmen des Xbox gamescom Streams gezeigt und präsentiert die beiden Cover Cars. Während dem Stream wurde auch ein Horizon 5 Limited Edition Controller angekündigt.

Quelle: Ingame Nachrichtenzentrale des Spiels

Bildquelle: eigener Screenshot aus dem Spiel Forza Horizon 4

Vielen Dank an Linat Power für den Hinweis zu dieser News.