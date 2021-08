Forza Motorsport 7: Ford Focus RS mit Horizon 5-Design kostenlos

In Forza Motorsport 7 erhaltet ihr über die Nachrichtenzentrale einen 2017 Ford Focus RS mit Horizon 5 Design kostenlos. Dafür öffnet ihr das Menü und geht im Bereich Home in die erwähnte Zentrale. Dort wechselt ihr in den Reiter Geschenke, um das Fahrzeug abholen zu können. Das Design unterscheidet sich von dem des Volkswagen Golf R, der aktuell in Horizon 4 als Geschenk verschickt wird. Für den Erhalt der Nachrichten müsst ihr nichts weiter tun, außer euer Spiel zu starten. Habt ihr das Auto über die Nachricht abgeholt, könnt ihr es anschließend über euren Fuhrpark auswählen und verwenden.

Quelle: Ingame Nachrichtenzentrale des Spiels

Bildquelle: eigener Screenshot aus dem Spiel Forza Motorsport 7