Guild Wars 2: Infografik zum Jahrestag und Geschenke zum neunten Geburtstag

Anlässlich des neunten Guild Wars 2 Jahrestags hat Entwickler ArenaNet eine Infografik veröffentlicht. Diese beinhaltet einige Statistiken rund um das Spiel. In der Grafik erfahrt ihr zum Beispiel, dass die Spielwelt Tyria seit Launch des Spiels um mehr als 2.000 km² vergrößert wurde. Seit dem Start von Guild Wars 2 wurden mehr als 16 Millionen Accounts erstellt. Gemeinsam haben diese über 190.000.000 Stunden Zeit in Tyria verbracht. Dies entspricht beeindruckenden 21.000 Jahren.

Auch neun Jahre nach dem Launch von Guild Wars 2 arbeiten die Entwickler aktiv an dem Spiel. Am 21. September startet die Betatestphase für die DirectX-11-Integration. Habt ihr an der Beta Interesse, könnt ihr euch im Spiel über das Optionsmenü dafür anmelden. Feedback ist über die offiziellen Guild Wars 2-Foren erwünscht. Ende September soll die WvW-Allianzen-Beta starten, die eine Woche laufen wird.

Habt ihr in Guild Wars 2 bereits einen Charakter, der seinen neunten Geburtstag feiern darf? Dann dürft ihr euch über die folgenden Geschenke freuen.

Accont-Belohnungen

Schmaus mit Köstlicher Geburtstagstorte: Teilt eine Torte, die 30 Minuten lang alle Attribute, den Karma-Zuwachs, die Erfahrung für besiegte Gegner und das Magische Gespür verbessert.

Köstliche Geburtstagsfarben: Wählt aus folgenden Farben aus: Toffee, Orange Sahne, Kirsche-Vanille, Limetteneis, Zitronensorbet oder Kaugummi

Garantierte Garderoben-Freischaltung

2 Jahrestags-Waffen-Pakete

Charakter-Belohnungen

2 Geburtstagsverstärker

5 „Teleport zum Freund“-Marken

Beutel mit Geister-Scherben

Geburtstagskarte

2 Schwarzlöwen-Figürchen

