Rune Factory: Trailer zum 15. Jahrestag

Am 24. August 2004 erschien in Japan der erste Ableger von Rune Factory. Nun feiert die Serie den 15. Jahrestag. Zu diesem Anlass hat XSEED Games einen Trailer veröffentlicht. Das Video blickt zurück auf die bisher erschienen Spiele der Franchise und wirft schließlich einen Blick in die Zukunft und auf Rune Factory 5. Das Spiel soll Anfang 2022 veröffentlicht werden.

Rune Factory ist ein Spin-Off von Story of Seasons. Unter diesem Titel wird bei uns die beliebte Harvest Moon-Reihe fortgeführt. Die Spin-Offs greifen die Simulations-Elemente aus Story of Seasons auf und kombinieren diese mit Rollenspiel-Mechaniken. Dieser Mix hat die Reihe populär gemacht.

Quelle: XSEED Games

Bildquelle: XSEED Games