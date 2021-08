WarioWare: Get It Together! Übersichtstrailer

Nintendo hat einen Übersichtstrailer zum kommenden Party-Spiel WarioWare: Get It Together! veröffentlicht. In dem Video stellt euch Wario das Spiel vor und erklärt, wie es funktioniert. Wario ist ein Spieleentwickler, der zusammen mit seiner Crew in ihr neuestes Game gesogen wurde. Im Story-Modus helft ihr der Truppe zu entkommen, indem ihr jede Menge Mikrospiele meistert. Euch erwarten mehr als 200 dieser Mikrospiele wie Achselhaare zupfen und aus Mülltüten ausbrechen.

Die verschiedenen Figuren in WarioWare: Get It Together! Haben einzigartige Fähigkeiten. Die Unterschiede bei den Fähigkeiten der Charaktere beeinflussen auch die Lösung der Mikrospiele. Im Zwei-Spieler-Modus könnt ihr gemeinsam mit einer anderen Person spielen. Im Potpurri-Modus dürfen bis zu vier Spieler gegeneinander antreten.

WarioWare: Get It Together! Erscheint am 10. September 2021 für die Nintendo Switch. Über den eShop könnt ihr bereits jetzt eine kostenlose Demoversion herunterladen und das Spiel ausprobieren.

Quelle: Nintendo DE YouTube

Bildquelle: Nintendo