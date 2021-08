Forza Horizon 5 nun auch bei Steam vorbestellbar, diese Neuzugänge von Ford sind dabei

Das Rennspiel Forza Horizon 5 kann nun auch bei Steam vorbestellt werden. Zur Auswahl stehen die Standard Edition (59,99 Euro), Deluxe Edition (79,99 Euro) und Premium Edition (99,99 Euro). Mit allen drei Varianten erhaltet ihr das Hauptspiel. Die Deluxe Edition umfasst zusätzlich den Car Pass. Mit der Premium Edition kommen zu diesen beiden Dingen noch Welcome Pack, VIP Mitgliedschaft und zwei DLCs dazu. Zudem erhalten Premium Edition Käufer Early Access und dürfen ab dem 05. November Mexiko auf und jenseits der Straßen unsicher machen. Mit allen anderen Editionen geht es am 09. November los. Vorbestellerboni gibt es keine. Dies gilt für sämtliche Plattformen.

Via Twitter haben die Entwickler zudem weitere Details zum Forza Horizon 5 Fuhrpark geteilt. Ihr dürft euch auf fünf Neuzugänge der Marke Ford freuen. Bereits bekannt war der 2021 Ford Bronco, der auch zu den beiden Cover Stars des Spiels gehört.

Forza Horizon 5 Ford Neuzugänge

2021 Ford Bronco

1967 Racing Escort Mk1

2017 Ford #25 „Brocky“ Ultra4 Bronco RTR

2020 #2069 Ford Performance Bronco R

2020 Ford Super Duty F-450 DRW Platinum

Beachtet: Die genannten Wagen von Ford sind die Neuzugänge und nicht der komplette Ford Fuhrpark für Forza Horizon 5. Da bereits gestern die Diskussion bei den Mercedes-Benz und AMG Wagen aufkam: Die Entwickler nutzen in den Tweets „Every“. Every bedeutet nicht, jeder Mercedes-AMG, Benz, Ford … kommt ins Spiel. Vielmehr sagt das every aus, dass das jeder neue Ford ist, der ab Launch im Spiel ist. Auch bedeutet das Wording „at launch“, dass das nur eine Aussage darüber ist, was zum Release verfügbar sein wird. Ist euer Lieblingsauto einer Marke nicht dabei, ist es deshalb nicht zwangsläufig außen vor. Forza Horizon 4 hat weit nach Launch noch Neuzugänge in Form von kostenlosen Inhalten und DLCs erhalten.

