Forza Horizon 5: Ford Fahrzeugliste für den Launch

Die Entwickler haben die nächsten Fahrzeuge für Forza Horizon 5 benannt. Nachdem wir kürzlich schon erfahren haben, welches die Neuzugänge von Ford sein werden, ist nun die komplette Liste aller Autos der Marke Ford bekannt, die ab Launch im Spiel vertreten sind.

Beachtet bitte bei der folgenden Liste, dass das „every“ in der Ankündigung der Entwickler auf das Spiel bezogen ist und nicht ausdrückt, alle Ford wären im Spiel dabei. Auch bedeutet ab Launch nicht, da könne nichts mehr kommen. Im Internet wird seit den ersten Autolisten viel über diese Dinge diskutiert. Es kommen nicht alle Autos von großen Marken, dies wäre auch utopisch. Die Forza-Spiele bekommen zudem erfahrungsgemäß nach Launch neue Inhalte – auch in Form von Autos. Am Ende sind womöglich nicht alle Autos dabei, die ihr euch erhofft oder die bereits in den Vorgängern vertreten waren. Nicht jedes Auto hat es in jedes Spiel geschafft. Faktisch wissen wir derzeit aber nur, welche Autos bereits bestätigt sind und sicher ab Launch (!) dabei sind. Anderweitige Diskussionen, die derzeit im Internet kursieren sollten euch nicht verunsichern.

Forza Horizon 5 Ford Fahrzeuge ab Launch

2014 Ford #11 Rockstar F-150 Trophy Truck

2017 Ford #14 Rahal Letterman Lanigan Racing GRC Fiesta

2020 Ford #2069 Ford Performance Bronco R

2017 Ford #25 „Brocky“ Ultra4 Bronco RTR

2018 Ford #25 Ford Mustang RTR

2018 Ford #88 Ford Mustang RTR

1959 Ford Anglia 105E

2021 Ford Bronco

1975 Ford Bronco

1973 Ford Capri RS3100

2010 Ford Crown Victoria Police Interceptor

1940 Ford De Luxe Coupe

1932 Ford De Luxe Five-Window Coupe

1992 Ford Escort RS Cosworth

1986 Ford Escort RS Turbo

1973 Ford Escort RS1600

1977 Ford Escort RS1800

1956 Ford F-100

2017 Ford F-150 Raptor

2011 Ford F-150 SVT Raptor

2015 Ford Falcon GT F 351

1972 Ford Falcon XA GT-H0

2014 Ford Fiesta ST

1981 Ford Fiesta XR2

2003 Ford Focus RS

2009 Ford Focus RS

2017 Ford Focus RS

2014 Ford FPV Limited Edition Pursuit UTE

2005 Ford GT

2017 Ford GT

1964 Ford GT 40 MKI

1970 Ford GT70

1969 Ford Mustang Boss 302

2018 Ford Mustang GT

1968 Ford Mustang GT 2+2 Fastback

1965 Ford Mustang GT Coupe

2018 Ford Mustang RTR Spec 5

2020 Ford Mustang Shelby GT500

1967 Ford Racing Escort MK1

199 Ford Racing Puma

2019 Ford Ranger Raptor

2014 Ford Ranger T6 Rally Raid

1985 Ford RS200 Evolution

2016 Ford Shelby GT350R

2013 Ford Shelby GT500

1987 Ford Sierra Cosworth RS500

2020 Ford Super Duty F-450 DRW Platinum

1994 Ford Supervan 3

1993 Ford SVT Cobra R

2000 Ford SVT Cobra R

1965 Ford Transit

2011 Ford Transit Supersportvan

Ebenfalls schon bekannt sind die Autos der Marken Mercedes-Benz und Mercedes-AMG, die ab Launch in Forza Horizon 5 dabei sind. Habt ihr die Meldung verpasst, könnt ihr euch die Listen hier ansehen.

Quelle: offizieller Twitterkanal

Bildquelle: Microsoft