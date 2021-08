Townscaper: Aufbauspiel für Nintendo Switch und PC erschienen

Raw Fury gibt die Veröffentlichung von Townscaper bekannt. Was erwartet euch in dem Aufbauspiel? Ohne Zeitdruck und Stress baut ihr und erschafft so etwas Schönes. Damit ihr völlig entspannt dieser Aufgabe nachgehen könnt, gibt es weder eine ausschweifende Story noch Highscore-Jagd oder freischaltbare Elemente. Ihr setzt Bauklötze in die Wasserlandschaft und erschafft so Gebäude, Leuchttürme, Parkanlagen und mehr.

Untermalt wird das Gameplay in Townscaper von einem Plöpp-Sounddesign, welches an Luftpolsterfolie erinnert. Habt ihr schon mal zur Entspannung ein Stück solcher Folie plöppen lassen? In dem Spiel von Oskar Stålberg wird das beruhigende Geräusch mit Aufbauspiel kombiniert. Quasi ein skandinavisches Pendant zum Zen-Garten.

Lust auf ein bisschen Entspannung? Das Spiel gibt es ab sofort für Nintendo Switch, Windows-PC und Mac.

Quelle: Raw Fury Pressemitteilung

Bildquelle: Raw Fury