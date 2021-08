Grow: Song of the Evertree erscheint Mitte November für PC und Konsolen

Grow: Song of the Evertree hat einen Erscheinungstermin. Die Veröffentlichung ist für den 16. November 2021 geplant. Das Spiel erscheint für Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 und Xbox One. Möchtet ihr bereits im Vorfeld einen Blick in das Spiel werfen, könnt ihr euch an dieser Stelle für die geschlossene Beta registrieren. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Das Spiel Grow: Song of the Evertree ist ein Weltenbauer-Sandbox-Spiel und wird von Prideful Sloth (Yonder: The Cloud Catcher Chronicles) entwickelt. Der namensgebende Evertree trug einst die Welten Alarias auf seinen Ästen. Eine unerklärliche Dürre hat ihn zu einem Sprössling geschrumpft und die Welten sind verblasst. Die letzte Hoffnung ist ein verbliebener Everheart Alchemie-Lehrling, der sich um den Evertree kümmert. Das „Was ist Grow?“-Video zeigt euch einige der Dinge, die ihr in Grow erleben und tun könnt.

Grow: Song of the Evertree erscheint zu einem Preis von 24,99 Euro in digitaler Form. Ab Februar 2022 ist für die Nintendo Switch eine physische Edition im Handel erhältlich. Diese hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 29,99 Euro.

Quelle: 505 Games Pressemitteilung

Bildquelle: 505 Games