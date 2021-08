Forza Horizon 5 Land Rover Launch Lineup

Nachdem Playground Games vor einigen Stunden das Jaguar Lineup für den Launch von Forza Horizon 5 angekündigt hat, folgt nun die Marke Land Rover. Auch hier dürft ihr euch auf einen Neuzugang freuen. Der 2020 Land Rover Defender 110 X wird erstmals in einem Forza spielbar sein. Daneben kehren einige bereits bekannte Fahrzeuge zurück.

Im folgenden Tweet könnt ihr enen Blick auf den neuen Defender werfen:

From asphalt to off-road, exploring Mexico has never looked so stylish.

Infused with 70 years of technical innovation, the 2020 @LandRover Defender 110 X is #NewToForza and it's primed to lead your next #FH5 expedition. pic.twitter.com/VObyQtHjaA

— Forza Horizon (@ForzaHorizon) August 31, 2021