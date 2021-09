Genshin Impact 2.1 ist da und bringt Aloy auf die PlayStation

Nachdem das Update für Genshin Impact 2.1 bereits in der vergangenen Nacht zur Verfügung stand, sind nun auch die Wartungsarbeiten abgeschlossen und die neue Version steht zum Spielen bereit. Als Entschädigung für die Serverpause und eine Problembehebung erhaltet ihr 600 Urgestein, die ihr euch über das Nachrichtensystem des Spiels abholen könnt. Spielt ihr auf einer PlayStation 4 oder 5 erhaltet ihr via Nachricht zudem die kostenlose Figur Aloy und ihren Bogen. Spieler, die auf einer anderen Plattform aktiv sind, erhalten Aloy mit Genshin Impact 2.2.

Mit Genshin Impact 2.1 gibt es neue Banner. Derzeit besteht im Figurenbanner erstmals die Möglichkeit die neuen Figuren Shougun Raiden (5 Sterne, Elektro) und Kujou Sara (4 Sterne, Elektro) zu erhalten. Im zweiten 2.1 Figurenbanner besteht dann die Chance auf die ebenfalls neue Figur Sangonomiya Kokomi (5 Sterne, Hydro).

Worauf dürft ihr euch noch freuen? Mit dem Angeln steht ein brandneues Feature zur Verfügung. Zur Freischaltung müsst ihr die Kanne der Vergänglichkeit bereits betreten können. Außerdem dürft ihr nun zwei weitere Inseln von Inazuma erkunden: Seirai und Watatsumi. Mit „Insel Narukami – Tenshukaku“ und „Herrenhaus im Becken“ warten zwei neue Sphären auf ihre Erkundung.

Eine Reihe von Aktionen wird es mit Genshin Impact 2.1 ebenfalls geben. Bei „Hyakunin Ikki“ kämpft ihr mit wechselnden Truppen und in Zweierteams. Durch das Besiegen von Gegnern sammelt ihr Punkte. Belohnungen sind unter anderem Urgestein und ein exklusives Aktionsnamenskärtchen. Nach längerer Zeit gibt es zudem ab Ende September wieder eine Anmeldeaktion. „Wolkenfetzen und Sternschnuppen“ bietet folgende Belohnungen:

Melde dich an 1 Tag im Spiel an: Verwobenes Schicksal ×1

Melde dich insgesamt an 2 Tagen im Spiel an: Mora ×80.000

Melde dich insgesamt an 3 Tagen im Spiel an: Verwobenes Schicksal ×2

Melde dich insgesamt an 4 Tagen im Spiel an: Mystisches Verstärkungserz ×18

Melde dich insgesamt an 5 Tagen im Spiel an: Verwobenes Schicksal ×2

Melde dich insgesamt an 6 Tagen im Spiel an: Eines Helden Weisheit ×8

Melde dich insgesamt an 7 Tagen im Spiel an: Verwobenes Schicksal ×5

Genshin Impact 2.1 bietet euch zudem einige frische Aufträge. Eine Reihe von Weltenaufträge, der Archontenauftrag Kapitel II – 3. Akt „Allgegenwart unter den Menschen“ und die Legendaufträge für Shougun Raiden und Sangonomiya Kokomi sind verfügbar. Eure Kampfkünste könnt ihr an diversen neuen Gegnern auf die Probe stellen. La Signora erweitert die Riege der wöchentlichen Bosse. Außerdem könnt ihr die Hydro-Hypostase und die sogenannte „Verkörperung des Donners“ herausfordern. Eine elementare Lebensform, die Blitzangriffe einsetzt. Die neue Kreatur Gespenst sammelt Wut und explodiert schließlich, wenn diese ihr Maximum erreicht.

Quelle: offizielle Website von Genshin Impact

Bildquelle: miHoYo