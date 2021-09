Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 35 – Stuttgarts Wappen

Kapitel 1 – Zeitloses Design

In dieser Woche dreht sich beim Weekly #Forzathon alles um die deutsche Automarke Porsche. Ihren Ursprung hat die populäre Marke übrigens in der baden-württembergischen Stadt Stuttgart. Darauf spielt auch der Name des Events an.

Die Marke bietet viele tolle Autos, die mit Leistung überzeugen können. Wenn ihr noch nicht lang aktiv spielt, ist Geld vielleicht noch ein Problem und Porsche ist nicht unbedingt für niedrige Preise bekannt. Daher eine kleine Auswahl mit bezahlbaren Optionen für euch:

1989 Porsche 944 Turbo, 35.000 Credits

2004 Porsche 911 GT3, 65.000 Credits

2016 Porsche Cayman GT4, 85.000 Credits

In der aktuellen Spielliste ist leider nur für die 50 % ein Porsche als Belohnung verfügbar und damit etwas Aufwand nötig. Eventuell habt ihr etwas aus vorherigen Listen in der Garage stehen. Solltet ihr DLCs haben, könntet ihr ebenfalls für lau fündig werden. Schaut, was euer Fuhrpark hergibt. Wenn ihr etwas zur Verfügung habt, ist dies okay. Ihr könnt bei der Wahl in diesem Sinne keinen „Fehler“ machen.

Kapitel 2 – Motorsportgeschichte

Wahl getroffen? Los geht es mit 3 Siegen in beliebigen Rennen der Straßen-Rennserie (hellblaues Symbol und nicht zu verwechseln mit Straßenszene, die dunkelblau gekennzeichnet ist). Etappe oder Rundstrecke ist in diesem Fall beides okay, daher habt ihr die Qual der Wahl. Zeitsparend geht es mit kurzen Sprints oder Rundstrecken. Die könnt ihr durch eigene Blaupausen zusätzlich anpassen und auf eine Runde reduzieren. Ein paar Quickie-Optionen sind:

Horizon, Festival-Sprint (beginnt beim Festivalgelände)

Horizon, Festival-Rundstrecke (beginnt ebenfalls beim Festivalgelände, kurze und relativ enge Rundstrecke, daher eventuell eine nicht zu hohe Leistungsklasse nehmen; viele Spieler; viele Spieler empfinden die Strecke vor allem mit sehr schnellen und weniger wendigen Autos als unangenehm zu fahren)

Broadway, Dorf-Rundstrecke (im Dorf Broadway, ganz im Süden der Karte)

Moorhead-Windfarm, Rundstrecke (bei der Moorhead-Windfarm, relativ mittig auf der Karte)

Noch schneller geht es mit einer Kurzstrecke. Hier könnt ihr zum Beispiel meine Strecke „783 380 553“ verwenden. Es gibt zahlreiche Optionen anderer Spieler. Vielleicht habt ihr auch selbst eine Start und möchtet sie in den Kommentaren teilen.