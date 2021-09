Mit dem Genshin Impact 2.2 Update ist auch das neue Feature Angeln verfügbar. In diesem Genshin Impact Angeln Guide erfahrt ihr, wie ihr die Funktion freischalten könnt, wo ihr eure Angel auswerfen könnt und wie ihr an das Becken für Zierfische kommt, mit denen ihr euer Kannenreich schmücken könnt.

Voraussetzungen

Bevor ihr in Genshin Impact Angeln dürft, müsst ihr zunächst die Kanne der Vergänglichkeit und damit das Housing-Feature des Spiels freigeschaltet haben. Dies ist ab Abenteuerstufe 35 und nach Abschluss des Archontenauftrag Kapitel I 3. Akt „Aufsteigender Stern“ möglich. Bei Bedarf findet ihr an dieser Stelle einen ausführlichen Guide zum Housing.

Erfüllt ihr diese Voraussetzungen, müsst ihr zudem im Spiel den Auftrag „Fische in der Überzahl“ abschließen. Dazu mehr unter dem Puntk Aufträge und Errungenschaften. In aller Kürze:

mindestens Abenteuerstufe 35

Kapitel I 3. Akt „Aufsteigender Stern“ abschließen

Kanne der Vergänglichkeit freigeschaltet

Auftrag „Fische in der Überzahl“ abschließen

Aufträge und Errungenschaften

„Fische in der Überzahl“ Auftrag

Alle Voraussetzungen erfüllt? Den Start des Auftrags „Fische in der Überzahl“ könnt ihr nur schwer verpassen. Dafür müsst ihr lediglich mit Katheryne (Abenteuergilde) sprechen. Da ihr bei ihr einige tägliche Geschäfte erledigen könnt, stolpert ihr früher oder später also ohnehin über den Auftrag.

Nach dem Gespräch mit Katheryne geht es weiter zu Nantuck, der am Ufer des Mostsees steht. Den findet ihr vor Mondstadt. Sprecht ihn an und es kann auch schon fast losgehen. Weiter geht es zur ersten Angellocation, die ebenfalls am Mostsee ist. Nun müsst ihr jedoch südlich von Mondstadt an das Gewässer. In der Nähe ist ein Teleport. Sprecht erneut mit Nantuck.

Ihr habt nun eure erste Angel, einige Köder und dürft diese auch direkt ausprobieren. Mehr dazu unter dem Punkt Angeln (Funktion und verschiedene Modelle von Angeln). Hattet ihr Erfolg, zeigt ihr euren Fang Nantuck, der euch direkt zur nächsten Location schickt. Die findet ihr bei den Windklippenbergen weiter im Norden von Mondstadt. Euer Ziel ist es nun einen sogenannten Zierfisch zu fangen.

Hierfür müsst ihr den Köder wechseln. Der Köder ist abhängig von den Fischen, die an der Location sind. In meinem Fall war es ein Goldener Koi. Dieser wird mit „Falscher Fliegenköder“ gefangen. Habt ihr euren Zierfisch, sprecht ihr erneut mit Nantuck.

Belohnungen:

30.000 Mora

3 Eines Helden Weisheit

Errungenschaften

Angelführer Teyat – Reihe 1

Fest und stabil , 10-mal Fische fangen und dabei immer in der idealen Spannungszone bleiben, mit etwas Übung kein Problem, geht bei den einfach zu fangenden Fischen besonders leicht, da die auch ohne besondere Angelrute schnell zu fangen sind, ansonsten schafft ihr es mit einer der Ruten, die einen regionalen Boni bieten einfacher, 5 Urgestein

, 10-mal Fische fangen und dabei immer in der idealen Spannungszone bleiben, mit etwas Übung kein Problem, geht bei den einfach zu fangenden Fischen besonders leicht, da die auch ohne besondere Angelrute schnell zu fangen sind, ansonsten schafft ihr es mit einer der Ruten, die einen regionalen Boni bieten einfacher, 5 Urgestein Ein Fisch im Mondluss , fangt zum ersten Mal einen Fisch, der nur in der Nacht vorkommt (gemeint ist die Nacht im Spiel, nicht im realen Leben!), 5 Urgestein

, fangt zum ersten Mal einen Fisch, der nur in der Nacht vorkommt (gemeint ist die Nacht im Spiel, nicht im realen Leben!), 5 Urgestein „Vielleicht brauchst dudafür noch ein Aquarium?“ , fangt euren ersten Zierfisch, 10 Urgestein

, fangt euren ersten Zierfisch, 10 Urgestein Amateure hämmern Nägel in Haken , fangt euren ersten Fisch, 5 Urgestein

, fangt euren ersten Fisch, 5 Urgestein Mittelfeld , beim Angeln in Inazuma lose Buchseiten fangen, 5 Urgestein

, beim Angeln in Inazuma lose Buchseiten fangen, 5 Urgestein Ein Diplom-Angler , 20 Fisch-Einträge im Handbuch freischalten (20 verschiedene Arten fangen), dafür angelt ihr einfach an den verschiedenen Locations und angelt so viele verschiedene Fische wie möglich, auch in der Nacht (!), 10 Urgestein

, 20 Fisch-Einträge im Handbuch freischalten (20 verschiedene Arten fangen), dafür angelt ihr einfach an den verschiedenen Locations und angelt so viele verschiedene Fische wie möglich, auch in der Nacht (!), 10 Urgestein Alles ins Wasser , 20 Köder herstellen (ihr stellt zwar immer mehrere an der Werkbank her, dies zählt aber als ein Köder), 10 Urgestein

, 20 Köder herstellen (ihr stellt zwar immer mehrere an der Werkbank her, dies zählt aber als ein Köder), 10 Urgestein Gutes Werkzeug, gute Arbeit. , Angelrute vom Angelverein kaufen, 10 Urgestein

, Angelrute vom Angelverein kaufen, 10 Urgestein „Nenne mich Ishmael.“ , einen Fisch in der Welt eines anderen Spielers fangen (Mehrspieler), 5 Urgestein

, einen Fisch in der Welt eines anderen Spielers fangen (Mehrspieler), 5 Urgestein Kling Glöckchen, Klingeling, 100 Fische Fangen, 5 Urgestein

Wunder der Welt

„Ach, wieder ein Angler …“ , verscheucht beim Auswerfer der Angelrute Fische, erhaltet ihr mit der Zeit, wenn ihr an schreckhafte Fische geratet, 5 Urgestein



, verscheucht beim Auswerfer der Angelrute Fische, erhaltet ihr mit der Zeit, wenn ihr an schreckhafte Fische geratet, 5 Urgestein „Das ist mein Weg in die Freiheit!“, lasst einen Fisch entkommen, dafür müsst ihr einfach eine Weile beim Angeln außerhalb der idealen Spannungszone bleiben, 5 Urgestein

Angeln (Funktion und verschiedene Modelle von Angeln)

Das Angeln wird euch während des Auftrags „Fische in der Überzahl“ erklärt. Es ist recht simpel und keinesfalls Hexenwerk. Sobald ihr in der Nähe von einer Angel Location steht, könnt ihr eure Angel auswerfen. Umgebungseffekte, wie sie vor allem in Inazuma an vielen Stellen zu finden sind, sind dabei kein Problem. Im Kampf hingegen könnt ihr nicht angeln. Eventuell nahe Gegner müssen also zunächst ausgeschaltet werden.

Sobald ihr mit einer der Angel Locations interagiert, könnt ihr Angel und Köder auswählen. Dafür nutzt ihr das sich öffnende Fenster „Angelvorbereitung“. Oben seht ihr den Namen der Location und welche Fische dort vorkommen. Habt ihr diese nicht gefangen, seht ihr nur die Silhouette. Da die Fische aber optisch voneinander unterschieden werden können, ist die Orientierung relativ einfach.

Darunter seht ihr Angelrute und Köder. Über die jeweils oben rechts angezeigten Tasten / Buttons ändert ihr diese. Passt alles, wählt ihr „Angelherausforderung starten“. Zielt mit der Taste / dem Button für das Angeln in die Nähe eines Fischs und werft eure Angelrute aus. Nun heißt es warten, bis ein Fisch anbeißt. So wie ihr die Angel ausgeworfen habt, beginnt ihr auch mit dem Einholen. Nun beginnt eine Art Minispiel.

Ihr seht eine Leiste und in der habt ihr die sogenannte Spannungszone, die sich verschiebt. Durch das Drücken und Loslassen der Angeltaste erhöht oder senkt ihr die Spannung der Angelschnur. Hier hilft Übung, um ein Gefühl für das Minispiel zu bekommen. Meist verschiebt sich die Spannungszone relativ langsam und kurzes Drücken genügt, um in der Zone zu bleiben. Einige seltene Fischarten und Zierfische sind etwas anspruchsvoller zu fangen und die Zone verschiebt sich manchmal deutlich schneller. Hier kann es sinnvoll sein, gedrückt zu halten. In jedem Fall ist beim Fangen hier etwas mehr Reaktionsvermögen nötig.

Haltet ihr die Markierung in der idealen Spannungszone, füllt sich unter der Leiste der kleine Kreis. Ist dieser vollständig gefüllt, habt ihr den Fisch gefangen. Kommt ihr aus der idealen Spannungszone, beginnt sich der Kreis wieder zu leeren. Kommt ihr nicht rechtzeitig in die Zone zurück, verliert ihr stattdessen den Fisch. Bei schwerer zu fangenden Fischen füllt sich der Kreis nicht so schnell und die Zone verschiebt sich schneller und öfter. Bei den meisten Fischarten ist das Minispiel mit etwas Übung ein Kindspiel. Beachtet: Manche Fische sind nur bei Nacht (gemeint ist die Nacht im Spiel, nicht in der realen Welt!) zu finden.

Wildnis-Angelrute (erhaltet ihr Automatisch beim Freischalten des Genshin Impact Angel-Features, keine besonderen Boni)

(erhaltet ihr Automatisch beim Freischalten des Genshin Impact Angel-Features, keine besonderen Boni) Windumarmung (Angelverein Mondstadt, Bonus beim Angeln in Mondstadt)

(Angelverein Mondstadt, Bonus beim Angeln in Mondstadt) Wunscherfüller (Angelverein Liyue, Bonus beim Angeln in Liyue)

(Angelverein Liyue, Bonus beim Angeln in Liyue) Narukawa Ukai (Angelverein Inazuma, Bonus beim Angeln in Inazuma)

Köder

Es gibt folgende vier Varianten von Ködern:

Fruchtpastenköder (Dämmerfrucht x 1, Weizen x 1)



(Dämmerfrucht x 1, Weizen x 1) Rotpastenköder (Dendrobium x 1, Rohes Geflügel x 1)

(Dendrobium x 1, Rohes Geflügel x 1) Falscher Wurmköder (Schleimabsonderung x 1, Beere x 1)

(Schleimabsonderung x 1, Beere x 1) Falscher Fliegenköder (Sakura-Blüte x 1, Pferdeschwanz x 1)

Ihr erhaltet zwar von allen Ködersorten eine Auswahl, könnt zunächst selbst aber nur den Standardköder Fruchtpastenköder herstellen. Damit könnt ihr nur wenige Arten von Fischen Fangen. Für alle anderen Ködper müsst ihr beim Angelverein in Mondstadt die Rezepte kaufen. Pro Rezept benötigt ihr 3 Medaka. Medaka sind quasi der Standardfisch des Spiels. Ihr findet diese Fische bei fast jeder Location und in relativ großer Zahl. Köder stellt ihr an einer Werkbank her, sobald ihr das entsprechende Rezept erlernt habt.

Geistwolkenbecken

Mit dem Geistwolkenbecken könnt ihr Zierfische in eurem Kannenreich halten. Ihr müsst dafür zunächst das Rezept beim Angelverein in Liyue kaufen. Dafür benötigt ihr 10 Medaka. Da ihr pro Tag nicht unbegrenzt Fische fangen könnt, solltet ihr vielleicht erst das Becken und die Köder (siehe Punkt Köder) bei den Händlern freischalten.

Habt ihr das Rezept gekauft, erlernt ihr es und könnt die Dekoration in der Kanne wie alle anderen Dekorationen auch herstellen. Dafür benötigt ihr 8 x Duftendes Zedernholz (zu erhalten von Obstbäumen wie Dämmerfruchtbäumen und Apfelbäumen) und 4 x Brocken weißes Eisen (zum Beispiel bei Wolfenlauf zu finden).

In ein Becken können fünf Zierfische gesetzt werden. Für mehr benötigt ihr also zusätzliche Becken. Wichtig: Das Geistwolkenbecken ist relativ groß. Je nachdem, wie viele Bereiche ihr im Kannenreich schon freigeschaltet haben, kann es sinnvoll sein, es (zunächst) bei einem Becken zu belassen. Stellt euch vor das platzierte Becken und interagiert, um Zierfische einzusetzen.

Genshin Impact Angel Locations

Ihr könnt eure Genshin Impact Angelruten nicht an beliebiger Stelle auswerfen. Es gibt kreisförmige Locations, in denen ihr auch optisch klar erkennbar größere Fische seht. Aus der Ferne schimmern die Zonen bläulich, weshalb sie meist leicht zu finden sind. Manche sind aufgrund gefährlicher Bedingungen nicht registiert. Ich unterscheide in meiner Aufzählung nicht zwischen registriert und unregistiert, da dies letztlich keinen Unterschied für euch macht. Die Locations sind nach Regionen unterteilt. Der Drachengrat ist ein Teil von Mondstadt, hier aber einzeln aufgeführt. Anmerkung: Die Liste der Locations wird von mir ergänzt, sobald ich weitere gefunden habe. Auch die Fische der einzelnen Spots werde ich nachtragen, sobald ich alle gefangen habe. Aktuell fehlen mir noch einige wenige Exemplare.

Mondstadt

Mostsee (südlich der Hauptstadt Mondstadt)

(südlich der Hauptstadt Mondstadt) Mostsee (östlich der Hauptstadt Mondstadt)

(östlich der Hauptstadt Mondstadt) Winblickberge (südlich der Anemo-Hypostase)

(südlich der Anemo-Hypostase) Windstieg (südlich der Statue der Sieben)

(südlich der Statue der Sieben) Dvalins Ruinen (beim nördlichen Gewässer, östlich der kleinen Insel im Wasser)

(beim nördlichen Gewässer, östlich der kleinen Insel im Wasser) Dvalins Ruinen (beim großen südlichen Gewässer, nördlich der großen Insel im Wasser)

Drachengrat

Drachengrat (beim Gewwässer westlich der Sphäre und südlich der Kryo-Hypostase; neben der Wärmequelle)

Liyue

Luhua-Teich (bei der Sphäre, mit dem Aufwind nach oben gleiten)

(bei der Sphäre, mit dem Aufwind nach oben gleiten) Aocang-Berg (beim Baum in der Mitte des Gewässers)

(beim Baum in der Mitte des Gewässers) Guili-Ebene (beim der kaputten Brücke, etwa mittig)

(beim der kaputten Brücke, etwa mittig) Dihua-Moor (nördlich vom Gasthaus Wangshu ist eine Statue der Sieben, von dieser aus müsst ihr auf die andere Uferseite im Westen, dort ist bei einem Baum ein kleiner Steg, auf dem Hilichurle sind, vom Steg aus könnt ihr die Angel auswerfen)

(nördlich vom Gasthaus Wangshu ist eine Statue der Sieben, von dieser aus müsst ihr auf die andere Uferseite im Westen, dort ist bei einem Baum ein kleiner Steg, auf dem Hilichurle sind, vom Steg aus könnt ihr die Angel auswerfen) Qingce-Dorf (im Osten vom Dorf, oberhalb von einem Wasserfall stehen einige Holzpfähle, von denen aus erreicht ihr auch die Location)

Inazuma

Ritou (beim Steg, ziemlich genau zwischen den beiden Teleportern)

(beim Steg, ziemlich genau zwischen den beiden Teleportern) Amakane (südlich der auf der Karte mit Amakane beschrifteten Insel ist eine kleinere Insel, dort ist die Sphäre „Stiefmütterchenhof“, südöstlich davon ist die Angelstelle)

(südlich der auf der Karte mit Amakane beschrifteten Insel ist eine kleinere Insel, dort ist die Sphäre „Stiefmütterchenhof“, südöstlich davon ist die Angelstelle) Dorf Koseki (bei der Statue der Sieben)

(bei der Statue der Sieben) Dorf Koseki (vom vorherigen Spot aus weiter östlich und südlich vom Teleporter)

Händler Locations (Angelverein)

Der Angelverein hat in jeder Region der Spielwelt einen Händler. Dort erhaltet ihr zum Beispiel Rezepte für Köder, besondere Angelruten mit Regionsboni oder das Geistwolkenbecken-Rezept. Als Währung dienen Fische. Ihr solltet euch zunächst auf die Köder und das Rezept für das Becken konzentrieren. Warum? Ohne die verschiedenen Köder könnt ihr nur wenige Fischarten fangen. Die aber benötigt ihr zum Tausch bei den Händlern.

Mondstadt

Beim Mostsee, unweit vor der Stadt.

Liyue

In der Stadt beim südlichen der beiden langen Stege. Die findet ihr südlich in der Stadt.

Inazuma

Bei der Hauptstadt von Inazuma nördlich am Wasser.

