Kitaria Fables ab heute erhältlich – Launch Trailer

Das RPG-Action Aventure Kitaria Fables ist ab heute digital für Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S erhältlich. Die digitale Fassung des Spiels erhaltet ihr für 19,99 Euro. Für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation 5 ist auch eine physische Version erhältlich, die eine unverbindliche Preisempfehlung von 34,99 Euro hat.

In Kitaria Fables erkundet ihr ausgerüstet mit Schwert, Bogen und Magie eine Welt und kämpft euch durch deren Dungeons. Stets an eurer Seite ist dabei euer treuer Begleiter Macaron. Im lokalen Couch-Koop könnt ihr euch zusätzliche Verstärkung an die Seite holen, um den Kampf gegen wilde Kreaturen zu bestehen.

Wenn ihr nicht gerade durch die Weiten der Spielwelt von Kitaria Fables streift, umhegt ihr auf der Thunderbunn Farm Planzen. Dort baut ihr verschiedene Arten Obst, Blumen und Gemüse an. Aus den geernteten Zutaten könnt ihr euch von Ms. Apple leckere Gerichte zaubern lassen. Unten findet ihr den Launch Trailer zum heute erschienenen Spiel.

Quelle: PQube Pressemitteilung

Bildquelle: PQube