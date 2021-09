Alan Wake Remastered offiziell angekündigt

Remedy Entertainment hat Alan Wake Remastered angekündigt. Damit haben sich die Gerüchte der letzten Tage bestätigt. In einem offenen Brief gibt Sam Lake (Autor und Creative Director bei Remedy Games) erste Details preis. Den kompletten Brief an die Fans könnt ihr auf der Fansite AlanWake.info lesen, die ich euch unten in der Quellenangabe verlinkt habe.

Alan Wake Remastered erscheint für PC, PlayStation 4 und 5, Xbox One und Series X|S. Die PC-Version wird über den Epic Games Store verfügbar sein. Es ist die erste Gelegenheit, das Spiel auf einer PlayStation spielen zu können. Das Original erschien nur für PC und Xbox.

Die Spielerfahrung des Originals soll erhalten bleiben. Bei der Grafik wird es einige Änderungen geben. Auch das Charaktermodell vom namensgebenden Protagonisten Alan Wake wurde überarbeitet. Zwischensequenzen wurden aktualisiert und einige nicht näher benannte Next-Gen Ugrades vorgenommen. Erscheinen soll Alan Wake Remastered im Herbst 2021. Einen konkreten Termin gibt es noch nicht. Weitere Details sollen in Kürze folgen.

Quelle: Sam Lake via AlanWake.info

Bildquelle: Remedy Entertainment