Dream Cycle ist in den Early Access gestartet

Das Spiel Dream Cycle ist heute bei Steam in die Early Access-Phase gestartet. Dort ist es derzeit im Rahmen eines Angebots für 16,99 Euro erhältlich. Der Standardpreis liegt bei 19,99 Euro. Das Projekt hat sich zum ehrgeizigen Ziel gesetzt die nächste Evolution des Action-Adventures erlebbar zu machen. Es stammt aus der Feder von Toby Gard, dem Schöpfer der ikonischen Figur Lara Croft.

In dem Spiel schlüpft ihr in die Rolle von Morgan Carter. Sie praktiziert die arkanen Künste, hat darin aber noch nicht viel Erfahrung sammeln können. Gefangen in einer verlorenen Dimension begebt ihr euch auf die Flucht. Dabei stellt ihr Fallen auf, schleicht, erschafft Illusionen und klassische Waffen. Unten könnt ihr euch den neuen Dream Cycle Trailer ansehen, der passend zum Start in Early Access veröffentlicht wurde.

Quelle: Raw Fury

Bildquelle: Raw Fury