Death Stranding Director’s Cut Final Trailer ist da

Am 24. September 2021 erscheint Death Stranding Director’s Cut für die PlayStation 5. Heute hat Kojima Productions wie angekündigt den „Final Trailer“ veröffentlicht, den ihr euch wie gewohnt unten ansehen könnt.

Death Stranding Director’s Cut bietet neue Inhalte, verbesserte Gameplay-Funktionen, neue Waffen, Ausrüstung, Fahrzeuge, Modi, Missionen, erkundbare Gebiete, erweiterte Storylines und Verbesserungen bei der Benutzeroberfläche. Dazu kommen technische Neuerungen wie haptisches Feedback via DualSense-Controller und die Unterstützung von 3D-Audio.

In Death Stranding schlüpft ihr in die Rolle von Sam Porter Bridges, dessen Rolle von Norman Reedus dargestellt wird. Der Gestrandete Tod hat Zerstörung über die Erde gebracht und die letzten Überlebenden in Amerika in Hochsicherheits-Bastionen getrieben, wo sie in Isolation Schutz gefunden haben. Eure Aufgabe ist es, die Städte mit dem sogenannten chiralen Netzwerk zu verbinden, da die Menschheit andernfalls auszusterben droht.

