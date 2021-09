Pokémon GO: Event zum neuen Film angekündigt, Psycho-Spektakel gestartet

Pokémon GO feiert die weltweite Veröffentlichung von Pokémon – Der Film: Geheimnisse des Dschungels. Ab dem 08. Oktober 2021 wird dieser bei Netflix verfügbar sein. Niantic hat daher ein entsprechendes Event angekündigt. Details folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

Bereits gestartet ist heute das sogenannte Psycho-Spektakel in Pokémon GO. Damit könnt ihr an der nächsten Stufe der „Jahreszeiten des Schabernacks“ Spezialforschung arbeiten. In der Wildnis begegnen euch vermehrt Taschenmonster vom Typ Psycho. Darunter Pygraulon, Mollimorba, Monozyto und Iscalar. Iscalar und die Weiterentwicklung Calamanero sind erstmals im Spiel anzutreffen.

Schon gewusst? Auch für Pokémon Schwert und Schild gibt es eine Aktion. Via Newsletter werden im Oktober Codes für Zarude und ein Shiny Celebi verschickt. Derzeit besteht noch die Möglichkeit, sich für den Newsletter anzumelden, um die Mail mit den Codes zu erhalten.

