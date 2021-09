Forza Horizon 4 Festival Spielliste KW 36 2021 – Aufgaben, Belohnungen und Voraussetzungen

Mit der Forza Horizon 4 Festival Spielliste KW 36 2021 bricht der Winter an. Dementsprechend empfehlen sich bei euren Tunings auch geeignete Reifen für die nächsten Tage. Die können euch das Leben etwas einfacher machen. Als Belohnungen winken ein 1993 Ford Mustang für 50 % und der Hoonigan Fiesta für 80 %. Für die Serie gibt es bei 50 % einen Backstage-Pass und bei 80 % den Porsche 356 RSR. Lasst uns zudem wie gewohnt in die anderen Belohnungen der Liste schauen. Ich habe für euch geschaut, was davon rein vom derzeitigen Handelswert im Auktionshaus besonders lukrativ ist.

Für die Winterspiele gibt es einen leicht verdienten 1984 Honda Civic CRX Mugen. Der liegt bei ca. 1,2 Millionen Credits. Die Spiele müsst ihr nur beenden, nicht gewinnen. Das Auto kostet euch also nur etwas zeitlichen Aufwand. Über eine saisonale Meisterschaft gibt es den 1970 AMC Rebel „The Machine“, der derzeit bei etwa 2 Millionen Credits Handelspreis liegt. Ebenfalls via Meisterschaft ist ein 2016 Renault Clio R.S. 16 Concept drin. Der ist mit rund 3 Millionen Credits noch etwas lukrativer.

Fotoherausforderung #halsundschieferbruch

Veranstaltung: Fotoherausforderung

Fotoherausforderung Vorgaben: mit dem Fotomodus eine Aufnahme von einem Auto der Wagengruppe Rallye-Monster anfertigen und dabei den Schieferbruch (Slate Quarre auf der Karte) mit ablichten

mit dem Fotomodus eine Aufnahme von einem Auto der Wagengruppe Rallye-Monster anfertigen und dabei den Schieferbruch (Slate Quarre auf der Karte) mit ablichten Belohnungen: Super-Wheelspin, 1.000 Einfluss

Die Prüfung – Schnee-Showdown

Veranstaltung: Straßen-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 26,2 Kilometer, Koop-Meisterschaft, im Rennen gegen Drivatare (unschlagbar) den 1. Platz erreichen

Straßen-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 26,2 Kilometer, Koop-Meisterschaft, im Rennen gegen Drivatare (unschlagbar) den 1. Platz erreichen Vorgaben: A 800, Fahrzeug der Wagengruppe Klassische Rennwagen

A 800, Fahrzeug der Wagengruppe Klassische Rennwagen zu fahrende Strecken: „Glen Rannoch, Hügelstraße – Sprint“, Etappenrennen; „Princes Street Gardens, Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Holyrood Park, Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden

„Glen Rannoch, Hügelstraße – Sprint“, Etappenrennen; „Princes Street Gardens, Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Holyrood Park, Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden Belohnungen: Maserati Tipo 61

Winterspiele

Veranstaltung: Meisterschaft bestehend aus 5 Spielplatz-Partien

Meisterschaft bestehend aus 5 Spielplatz-Partien Vorgaben: C 600, Fahrzeug der Wagengruppe Retro-Hot-Hatchs; Teilnahme genügt

C 600, Fahrzeug der Wagengruppe Retro-Hot-Hatchs; Teilnahme genügt Austragungsort: Bamburgh Castle

Bamburgh Castle Belohnungen: 1984 Honda Civic

Nordwärts

Veranstaltung: Gefahrenschild Nordwärts

Gefahrenschild Nordwärts Vorgaben: 221 Meter

221 Meter Belohnungen: Super-Wheelspin

Super-Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko

Aerodrome

Veranstaltung: Blitzer Aerodrome

Blitzer Aerodrome Vorgaben: 321,9 km/h

321,9 km/h Belohnungen: Super-Wheelspin

Super-Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko

Seeufer

Veranstaltung: Blitzerzone Seeufer

Blitzerzone Seeufer Vorgaben: 156,1 km/h

156,1 km/h Belohnungen: Super-Wheelspin

Super-Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko, 1986 Hoonigan Ford RS200 Evolution

Buggy-Ausfahrt

Veranstaltung: Dirt-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 21,3 Kilometer

Dirt-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 21,3 Kilometer Vorgaben: A 800, Fahrzeug der Wagengruppe Offroad-Buggys

A 800, Fahrzeug der Wagengruppe Offroad-Buggys zu fahrende Strecken: „Glenn Rannoch, Pfad“, Etappenrennen; „Lakehurst, Wald – Grip-Rennen“, Rundstrecke, 3 Runden; „Mudkickers-Allrad, Grip-Rennen“, Rundstrecke, 3 Runden

„Glenn Rannoch, Pfad“, Etappenrennen; „Lakehurst, Wald – Grip-Rennen“, Rundstrecke, 3 Runden; „Mudkickers-Allrad, Grip-Rennen“, Rundstrecke, 3 Runden Belohnungen: Kleidung Skimütze (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

Absolute Anspannung

Veranstaltung: Straßenszene, 3 Veranstaltungen, 19,4 Kilometer

Straßenszene, 3 Veranstaltungen, 19,4 Kilometer Vorgaben: A 800, Fahrzeug der Wagengruppe Retro-Muscle-Car

A 800, Fahrzeug der Wagengruppe Retro-Muscle-Car zu fahrende Strecken: „Batham Gate“, Etappenrennen; „Ambleside, Anstieg“, Etappenrennen; „Rennen von Otleydale“, Etappenrennen

„Batham Gate“, Etappenrennen; „Ambleside, Anstieg“, Etappenrennen; „Rennen von Otleydale“, Etappenrennen Belohnungen: AMC Rebel (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

Renault-Meisterschaft

Veranstaltung: Straßen-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 22,2 Kilometer

Straßen-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 22,2 Kilometer Vorgaben: B 700, Fahrzeug der Marke Renault

B 700, Fahrzeug der Marke Renault zu fahrende Strecken: „Lake District, Sprint“, Etappenrennen; „Boradway, Dorf – Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Bamburgh, Küste – Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden

„Lake District, Sprint“, Etappenrennen; „Boradway, Dorf – Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Bamburgh, Küste – Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden Belohnungen: 2016 Renault Clio (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

Monatsrivalen – Greendale Club Circuit

Veranstaltung: Rivalen-Rennen, 2,6 Kilometer

Rivalen-Rennen, 2,6 Kilometer Vorgaben: 2008 Maserati MC12 Corsa (wird vom Spiel gestellt), saubere Runde fahren

2008 Maserati MC12 Corsa (wird vom Spiel gestellt), saubere Runde fahren Belohnungen: Credits und Einfluss

Online-Abenteuer Serie 39

Veranstaltung: Online-Abenteuer Serie 39 (gewertetes Abenteuer)

Online-Abenteuer Serie 39 (gewertetes Abenteuer) Vorgaben: Qualifikation einmalig nötig, setzt online voraus

Qualifikation einmalig nötig, setzt online voraus Belohnungen: je nach erreichter Liga Fahrzeuge, Credits, Wheelspins, Kleidung, Schnellchat-Phrasen

