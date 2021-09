Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 36 – Klassenbester

Kapitel 1 – Opulent

In dieser Woche habt ihr beim Fahrzeug die Wahl aus allem, was in die Wagengruppe Hypercar zählt. Naturgemäß fallen darunter vor allem relativ teure Autos. Habt ihr kein passendes Vehikel am Start, bietet der #Forzathon Shop eine Option. Dort bekommt ihr derzeit den 2019 McLaren Speedtail. Kostenpunkt: 599 Punkte.

Es gibt ansonsten einige günstige Alternativen.

2012 Lamborghini Aventador LP700-4, 310.000 Credits

2015 Ferrari F12TDF 500.000 Credits

Seid ihr sehr knapp bei Kasse und habt kein Hypercar zur Verfügung, habt ihr noch eine weitere Option. In diesem Fall könntet ihr erst einige Inhalte der Festival-Spielliste erledigen. Hier empfehle ich insbesondere die drei PR-Stunts und die Foto-Herausforderung. Dadurch erhaltet ihr einige Super-Wheelspins und habt gute Chancen, genug Geld für ein geeignetes Fahrzeug zu erhalten. Die Aufgaben sind vergleichsweise schnell zu erledigen.

Kapitel 2 – Ultra-Exotisch

Für Kapitel 2 sind 10 Überholen-Fähigkeiten das Ziel. Dafür müsst ihr zwangsläufig Rennen absolvieren, da es nicht zählt, wenn ihr in der Freifahrt Autos überholt. Nur in Rennen ist dies möglich. Hier habt ihr dafür die Option, auch ein Kopf-an-Kopf Rennen zu fahren. In diesem Fall habt ihr nur einen Gegner und kein Fahrerfeld.

Für Überholen generell gilt: Berührungen sind zu vermeiden, da eine Kollision als Beinahetreffer zählt oder gar keine Fähigkeit gibt. Außerdem dürft ihr nicht zu viel Abstand zum anderen Fahrzeug haben. Dies kommt vor allem in Situationen vor, in denen ihr eine Straßenseite befahrt und ein Gegner die andere. Auch bei breiteren Stellen in Querfeldein-Rennen ergeben sich solche Situationen bisweilen.

In einem Rennen bekommt ihr möglicherweise nicht alle zehn Überholen-Fähigkeiten zusammen. Ihr könnt aber mit der Rückspulfunktion abkürzen. Wichtig in diesem Fall: Das Spiel registriert anschließend nicht sofort eure Fähigkeiten. Spult also großzügig zurück und nicht direkt hinter euren Gegner. Zu Beginn mancher Rennen ist es zudem relativ eng auf der Straße und das Fahrerfeld noch dicht. Daher kann es sich anbieten, hier etwas Luft zu gewinnen. Außerdem gut zu wissen: Zurückspulen geht nicht unmittelbar zu Beginn von Rennen und der Schwierigkeitsgrad der KI bestimmt darüber, von welcher Position ihr startet. Je schwerer, desto weiter hinten. Natürlich könnt ihr euch auch zurückfallen lassen oder das Rennen Neustarten.

Eine Alternative für euch ist die Strecke: „585 436 887“. Diese Strecke habe ich für Dreifach-Überholen erstellt. Haltet euch auf der rechten Seite aber bleibt auf der Straße. Der Sand bremst eure Gegner aus und ihr könnt mühelos vorbei.