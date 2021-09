Forza Horizon 4: Kostenloser Porsche zum Abschied von Forza Motorsport 7

In wenigen Tagen wird Forza Motorsport 7 aus dem Microsoft Store und dem Xbox Game Pass verschwinden. Zum Abschied gibt es in Forza Horizon 4 einen 2019 Porsche 911 GT3 RS geschenkt. Dieser hat ein Forza Motorsport 7-Design und kann über die Nachrichtenzentrale direkt im Spiel abgeholt werden.

Laut Twitter müsst ihr dafür Forza Motorsport 7 via Xbox Game Pass herunterladen. Das Auto scheint es allerdings auch so zu geben. Ich selbst habe das Spiel gekauft und den Porsche trotzdem in der Post gehabt.

Forza Motorsport 7 geht am 15. September 2021 End of life. Das bedeutet, dass das Spiel aus dem Store verschwindet und nicht mehr gekauft werden kann. Nutzen könnt ihr es selbstverständlich auch über diesen Tag hinaus. Auch der Download wird weiterhin möglich sein, wenn ihr es gekauft habt und die Server bleiben online. So wird es etwa auch künftig eSports und Rivalenevents geben. Der Multiplayer bleibt ebenfalls verfügbar.

Wer das Spiel bisher über den Game Pass gespielt hat und bis zum 29. Juli DLCs gekauft hat, sollte inzwischen einen Token erhalten haben. Dieser ermöglicht es euch auch künftig Forza Motorsport 7 zu spielen. Kostenlose DLCs sind von dieser Aktion ausgeschlossen. Habt ihr diese Voraussetzung erfüllt aber keine Nachricht über das Xbox Nachrichtensystem erhalten, könnt ihr euch an den Support wenden.

Quelle: Twitter, Forzamotorsport.net

Bildquelle: eigener Screenshot aus dem Spiel Forza Horizon 4