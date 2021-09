Project Eve Trailer: Im Kampf gegen die NA:tives

Seit 2019 Project Eve angekündigt wurde war es eher ruhig um das Spiel. Nun hat sich Entwickler Shift Up mit einem actionreichen Trailer zurückgemeldet. Worum geht´s? Die Menschheit verliert den Kampf gegen die Invasoren, die NA:tives genannt werden. Verbannt von der Erde kämpft sie darum, den Planeten zurückgewinnen zu können. Ihr schlüpft in die Rolle der titelgebenden Protagonistin Eve. Eine Überlebende eines Fallschirmjägertupps. An der Seite ihrer Kameraden tritt sie gegen allerlei Kreaturen und gefährliche Gegner an.

Im Kampf von Project Eve kombiniert ihr Angriffs, Abwehr- und Ausweichmanöver. Ihr könnt zudem die Umgebung nutzen und zum Beispiel Wände erklimmen oder Seile zum Schwingen benutzen. Einen Erscheinungstermin gibt es zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht.

Quelle: PlayStation Showcase vom 09. September 2021, offizieller PlayStation Blog

Bildquelle: Sony, Shift Up