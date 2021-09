Genshin Impact Mondreich Event Guide

Das Genshin Impact Mondreich Event ist gestartet. Dabei dreht sich alles um das neue Feature Angeln, welches mit dem 2.2 Update neu ins Spiel gekommen ist. Habt ihr euch mit der Funktion schon vertraut gemacht? Wenn nicht kein Problem, sie ist relativ unkompliziert und ihr habt bestimmt schnell den Dreh raus. Einen ausführlichen Guide zum Feature findet ihr an dieser Stelle. Alles was für das Genshin Impact Mondreich Event wichtig ist, erfahrt ihr in diesem Beitrag.

Vorausetzungen

Wie gewohnt müsst ihr einige Voraussetzungen erfüllen, um am Event teilnehmen zu können:

Abenteuerstufe 30

Archontenauftrag „Die Flucht von Ritou“ abgeschlossen

Kanne der Vergänglichkeit freigeschaltet

„Fische in der Überzahl“ Auftrag abgeschlossen

Solltet ihr die Kanne der Vergänglichkeit nicht freigeschaltet haben, findet ihr an dieser Stelle einen Guide dazu.

Aktionszeitraum

Start: 10. September 2021, 10:00 Uhr

Ende: 20. September 2021, 03:59 Uhr

Entscheidend ist hier die Serverzeit.

Aufträge

Der Mond ist aufgegangen

Habt ihr alle Voraussetzungen erfüllt, solltet ihr diesen Auftrag haben. Los geht es bei der Fischerin Kujirai Momiji. Sie steht in Inazuma ganz in der Nähe vom Teleporter vor Inazuma (der Ort, nicht die Region). Dort ist auch Anlaufpunkt der Abenteuergilde in der Region.

Nach dem Gespräch geht es weiter nach Liyue, wo ihr am Hafen Jiawei ansprechen sollt. Dadurch schaltet ihr die erste Herausforderung frei und habt den Auftrag auch schon erledigt.

Belohnungen:

4 x Eines Abenteurers Worte

10.000 Mora

Herausforderungen

Meister des Köderwerfens!

Location: südöstlich vom Gasthaus Wangshu in Liyue



Ziel: Zuckerblumen-Medaka innerhalb der vorgegebenen Zeit fangen. Es gibt drei Stufen. Für die erste genügen zwei, für die zweite Stufe drei und für die letzte fünf Zuckerblumen-Medaka.

Vorgehen: Wichtig ist es, mit genug Ködern ausgerüstet zu starten und gezielt die richtigen Fische zu angeln. Ihr habt zwei Minuten Zeit. Den Zuckerblumen-Medaka erkennt ihr an seiner hellorangenen Färbung. Wie alle Arten der Medaka wird er mit einem Fruchtpastenköder (hellorange, der Standard-Köder) gefangen. Fehlen euch Köder, könnt ihr die an einer Werkbank herstellen. Für zehn Köder sind eine Dämmerfrucht und einmal Weizen nötig.

Es sind verschiedene Fische im Angelbereich und auch die anderen reagieren auf den genannten Köder. Daher solltet ihr vor dem Auswerfen direkt vor einen Zuckerblumen-Medaka zielen. Wenn doch ein falscher Fisch anbeißt, könnt ihr die Angel einholen. Sonst verliert ihr wertvolle Zeit. Ich habe die Herausforderung mehrfach gespielt und es war immer mindestens ein Zuckerblumen-Medaka da. Es sollte also nicht nötig werden, zwischendurch andere Fische zu fangen.

Belohnungen:

Stufe 1 (2 Zuckerblumen-Medaka)

60 Urgestein

30.000 Mora

3 x Eines Helden Weisheit

Stufe 2 (3 Zuckerblumen-Medaka)

30.000 Mora

4 x Weihsalbe

Stufe 3 (5 Zuckerblumen-Medaka)

6 x Mystisches Verstärkungserz

Quelle: eigene Recherche

Bildquelle: eigene Screenshots aus dem Spiel Genshin Impact