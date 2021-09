Forza Horizon 4: Meistgefahrene Autos von den Entwicklern enthüllt *Update*

In Forza Horizon 4 gibt es Hunderte Autos. Die Top Ten der meistgefahrenen Autos haben die Entwickler nun verraten. Formula Drift Fahrzeuge belegen dabei gleich drei Plätze und sind am häufigsten vertreten. Die vollständige Liste der zehn meistgefahrenen Autos sieht so aus:

Sind eure Favoriten vertreten? Die Liste ist zumindest teilweise durchaus eine Überraschung. Zwar ist der Essesse Kult, aber der zweite Platz überrascht durchaus. Gar nicht vertreten ist hingegen der subjektiv beliebte 2012 Ferrari 599 XX Evolution, der bis heute bei vielen Spielern begehrt ist.

Kandidaten wie die Toyota Supra, Nissan Skyline und der BMW M3 sind wenig überraschend und dürften wohl nicht nur bei Fans von Forza beliebt sein.

You’ve put in a lot of miles at the Festival in Great Britain, and these are the cars you’ve driven the longest.

