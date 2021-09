Hello Neighbor 2: Neues Gameplay

Entwickler Eerie Guest Studios werkelt derzeit an Hello Neighbor 2. Das Spiel wird für PC (Steam und Microsoft Store) und Xbox erscheinen. Die Konsolenversion ist Xbox-exklusiv. Im aktuellen Trailer gibt es neues Gameplay, frisch von der tinyBuild Connect.

In Hello Neighbor 2 erkundet ihr als Journalist Raven Brooks mitsamt allen Mysterien, die die Stadt zu bieten hat. Jedes Haus und sämtliche Bewohner werden zu eurem Spielplatz. Welche Geheimnisse verbergen eure Nachbarn? Eure KI-Nachbarn lernen dank einem neuralen Netzwerk von euch und anderen Spielern. Mit der Zeit passen sie sich an und reagieren entsprechend. Könnt ihr trotzdem die gut gehüteten Geheimnisse eurer virtuellen Nachbarn lüften?

Quelle: tiny Build

Bildquelle: tiny Build