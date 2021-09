The Bookwalker: Ankündigungstrailer

Beim Entwicklerstudio Do MyBest entsteht derzeit The Bookwalker. Erscheinen soll das Spiel 2022 für den PC (Steam). Ihr schlüpft in die Rolle eines sogenannten Bookwalkers. Ein abtrünniger Schriftsteller, der dank seiner Superkraft die Welt der Literatur bereisen kann und dort antike Artefakte aufspürt. Ihr begebt euch auf die Jagd nach Gegenständen wie Excalibur, Thors Hammer und die Zauberflöte, um eure Fähigkeit zu schreiben und Welten zu erschaffen wieder zu erlangen.

In The Bookwalker werdet ihr verschiedene Welten besuchen und müsst dabei Geschick unter Beweis stellen, um Puzzles zu lösen. Während eures Abenteuers begegnet ihr Dutzenden Charakteren und könnt etwas über sie erfahren.

Habt ihr Bock auf das Spiel? Via Steam könnt ihr euch zum Playtest anmelden. Dafür fordert ihr über die Produktseite Zugriff an. Zudem habt ihr am 01. Oktober 2021 die Möglichkeit, eine Demo im Rahmen des Steam Next Festivals zu spielen.

