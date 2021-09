Tinykin erscheint im Sommer 2022 für PC und Konsolen

Entwickler Splashteam und Publisher tinyBuild haben im Rahmen der tinyBuild Connect angekündigt, dass das Spiel Tinykin im Sommer 2022 erscheinen wird. Nicht nur der Releasezeitraum ist nun bekannt. Auch die Plattformen, für die das Spiel erscheinen wird, wurden heute angekündigt. Der Titel erscheint für Nintendo Switch, PC, PlayStation 4|5, Xbox One und Xbox Series X|S.

In Tinykin verschlägt es euch in das Jahr 2748. Milo hat die Erde wiederentdeckt und landet auf dem Planeten. Dabei stößt er auf ein Problem. Er ist gerade einmal so klein wie ein Penny, alle sind verschwunden und er ist in den 90er Jahren gelandet. Als winziger Astronaut erkundet ihr ein gigantisches Haus, macht mit Insekten Bekanntschaft und erkundet Städte, die diese innerhalb des Hauses errichtet haben. In jeder dieser Städte könnt ihr zahlreiche Tinykin fangen, die mit ihren Spezialfähigkeiten ein wichtiges Hilfsmittel darstellen. Dank der kleinen Wesen könnt ihr Dinge wie Türen aufbrechen und höher springen.

Im neuen Trailer könnt ihr euch erstes Gameplay aus dem Spiel ansehen:

Quelle: tinyBuild

Bildquelle: tinyBuild