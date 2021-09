Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 37 – Großer Preis

Kapitel 1 – Gönn dir was

Für den Weekly #Forzathon „Großer Preis“ benötigt ihr ein beliebiges Auto aus der Wagengruppe „Moderne Sportwagen“. Achtet beim Filter auf die korrekte Kategorie. Es gibt auch Moderne Supersportwagen. Diese Wagengruppe wird an oberster Stelle gelistet und funktioniert nicht.

Die Wahl des Fahrzeuges sollte mit Blick auf Kapitel 2 erfolgen. Einige Vorschläge für euch:

2013 Toyota GT86

2010 Morgan Aero Supersports

2012 Lotus Exige S

2019 BMW Z4 Roadster

2015 Porsche Cayman GTS

2019 Porsche Carrera S (DLC)

Ein Tuning auf S2 oder auch X999 bietet sich an. Hier müsst ihr schauen, was euer Auto hergibt. S2 genügt aber in jedem Fall. Achtet auf gute Werte bei Geschwindigkeit und Beschleunigung. Ein hoher Wert bei Geschwindigkeit ohne gute Beschleunigung bringt nicht viel. Der Toyota ist fantastisch für den Job. Ich habe spielend 398 km/h bei Kapitel 2 erreicht.

Kapitel 2 – Der Wind in deinen Segeln

Beim Moorhead-Windfarm Blitzer sollt ihr drei Sterne erreichen. Nicht insgesamt über mehrere Versuche, sondern tatsächlich die vollen drei Sterne in einer Durchfahrt. Dafür benötigt ihr 386,2 km/h. Wie unter Kapitel 1 erwähnt, ist der Toyota hier brauchbar. Ohne Korrekturen und mit einem Versuch habe ich 398 km/h erreichen können.

Startet im Westen und nehmt die Kurve mit in eure Anfahrt. Wenn ihr kurz dahinter beginnt, könnt ihr in dieser schon Geschwindigkeit aufbauen. Euer Tempo ist hier noch nicht so hoch, um die Bremse nutzen zu müssen. Manchmal ist der Verkehr sehr ungünstig, was bei dem hohen Tempo Ärger machen kann. Im Zweifelsfall könnt ihr per Rückspulfunktion korrigieren oder auch einen neuen Anlauf starten. Wartet wenn nötig etwas, damit sich die Verkehrssituation ändert.

Entscheidend für dieses Kapitel ist nicht nur einen Wagen zu haben, der eine hohe Endgeschwindigkeit hat, sondern auch eine brauchbare Beschleunigung. Ihr habt nur begrenzt Spielraum bei der Anfahrt und es nützt euch nichts, wenn euer Auto in der Theorie schnell wird, aber in der Praxis nicht schnell genug auf das nötige Tempo kommt.