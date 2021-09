Forza Horizon 4 Festival Spielliste KW 37 2021 – Aufgaben, Belohnungen und Voraussetzungen

Mit der Forza Horizon 4 Festival Spielliste KW 37 2021 endet die 39. Serie des Spiels. Als Belohnung gibt es in dieser Woche für 50 % einen Backstage-Pass und für 80 % den 2017 Alpine A110. Für die Serie (alle vier Saisons einer Serie) erhaltet ihr bei 50 % ebenfalls einen Pass und bei 80 % einen Porsche 356 RSR.

Lasst uns außerdem wie gewohnt einen Blick auf die Fahrzeuge der aktuellen Liste werfen, die im Auktionshaus den höchsten Wert (nach aktuellem Stand) haben. Der Ferrari F50 liegt bei etwa 1,1 bis 1,2 Millionen Credits und ist via saisonale Meisterschaft zu erhalten. Der Holden ist mit knapp über einer Million Credits in einem ähnlichen Bereich. Auch den erhaltet ihr per Meisterschaft.

Fotoherausforderung #kampfgegenwindmuehlen

Veranstaltung: Fotoherausforderung

Fotoherausforderung Vorgaben: mit dem Fotomodus eine Aufnahme von eurem Auto und lichtet dabei die Broadway-Windmühle mit ab

mit dem Fotomodus eine Aufnahme von eurem Auto und lichtet dabei die Broadway-Windmühle mit ab Belohnungen: Super-Wheelspin, 1.000 Einfluss

Die Prüfung – Porsche-Cup

Veranstaltung: Straßen-Rennserie, 4 Veranstaltungen, 26,5 Kilometer, Koop-Meisterschaft, im Rennen gegen Drivatare (unschlagbar) den 1. Platz erreichen

Straßen-Rennserie, 4 Veranstaltungen, 26,5 Kilometer, Koop-Meisterschaft, im Rennen gegen Drivatare (unschlagbar) den 1. Platz erreichen Vorgaben: LI 100 – 998, Fahrzeug der Marke Porsche

LI 100 – 998, Fahrzeug der Marke Porsche zu fahrende Strecken: „Horizon-Festival, Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Horizon-Festival, Sprint“, Etappenrennen; „Ambleside, Sprint“, Etappenrennen; „Lakehurst Forest, Sprint“, Etappenrennen

„Horizon-Festival, Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Horizon-Festival, Sprint“, Etappenrennen; „Ambleside, Sprint“, Etappenrennen; „Lakehurst Forest, Sprint“, Etappenrennen Belohnungen: Porsche Cayenne

Schaurennen-Remix – Das Taxi steht bereit

Veranstaltung: Schaurennen

Schaurennen Vorgaben: Fahrzeug wird vom Spiel gestellt

Fahrzeug wird vom Spiel gestellt Belohnungen: Super-Wheelspin

Frühlingsspiele

Veranstaltung: Meisterschaft bestehend aus 5 Spielplatz-Partien

Meisterschaft bestehend aus 5 Spielplatz-Partien Vorgaben: A 800, Fahrzeug der Wagengruppe Retro-Sportwagen; Teilnahme genügt

A 800, Fahrzeug der Wagengruppe Retro-Sportwagen; Teilnahme genügt Austragungsort: Betriebshof, Nordstreckenexpress

Betriebshof, Nordstreckenexpress Belohnungen: Spieleremote Dab

Hügelgipfel-Aussichtspunkt

Veranstaltung: Gefahrenschild Hügelgipfel-Aussichtspunkt

Gefahrenschild Hügelgipfel-Aussichtspunkt Vorgaben: 189 Meter

189 Meter Belohnungen: Super-Wheelspin

Super-Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko, 1986 Hoonigan Ford RS200 Evolution

Hythe House

Veranstaltung: Blitzer Hythe House

Blitzer Hythe House Vorgaben: 313,8 km/h

313,8 km/h Belohnungen: Super-Wheelspin

Super-Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko

Das Brückenhaus

Veranstaltung: Blitzerzone Das Brückenhaus

Blitzerzone Das Brückenhaus Vorgaben: 177 km/h

177 km/h Belohnungen: Super-Wheelspin

Super-Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko

Zurück in die 90er

Veranstaltung: Straßenszene, 3 Veranstaltungen, 19,2 Kilometer

Straßenszene, 3 Veranstaltungen, 19,2 Kilometer Vorgaben: S1 900, Fahrzeug aus den 1990er Jahren

S1 900, Fahrzeug aus den 1990er Jahren zu fahrende Strecken: „Monument Wynds“, Etappenrennen; „Betriebshof, Express“, Etappenrennen; „Windfarm-Jagd“, Etappenrennen

„Monument Wynds“, Etappenrennen; „Betriebshof, Express“, Etappenrennen; „Windfarm-Jagd“, Etappenrennen Belohnungen: Ferrari F50 (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

Vom Holden Gefährt

Veranstaltung: Straßenszene, 3 Veranstaltungen, 23,5 Kilometer

Straßenszene, 3 Veranstaltungen, 23,5 Kilometer Vorgaben: C 600, Fahrzeug der Marke Holden

C 600, Fahrzeug der Marke Holden zu fahrende Strecken: „Cotswolds, Landstraße – Rallyestrecke“, Etappenrennen; „Ashbrook, Schleife – Grip-Rennen“, Rundstrecke, 3 Runden; „Astmoor, Rallyestrecke“, Etappenrennen

„Cotswolds, Landstraße – Rallyestrecke“, Etappenrennen; „Ashbrook, Schleife – Grip-Rennen“, Rundstrecke, 3 Runden; „Astmoor, Rallyestrecke“, Etappenrennen Belohnungen: Holden VL Group A (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

Entwickler-Frühlingsmeisterschaft

Veranstaltung: Dirt-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 31,5 Kilometer

Dirt-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 31,5 Kilometer Vorgaben: A 800, Fahrzeug der Wagengruppe Offroader

A 800, Fahrzeug der Wagengruppe Offroader zu fahrende Strecken: „Peak Rally“, Etappenrennen; „Tour of the Cotswolds“, Etappenrennen; „Lakehurst Valley“, Etappenrennen

„Peak Rally“, Etappenrennen; „Tour of the Cotswolds“, Etappenrennen; „Lakehurst Valley“, Etappenrennen Belohnungen: 2011 Ford Raptor (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

2011 Ford Raptor (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich) Anmerkung: Bei dieser Meisterschaft scheint es einen Bug zu geben, durch den das Symbol auf der Karte unter Umständen nicht auftaucht. Ich hatte diesen Bug in der PC-Version. Auf der Xbox Series X konnte ich die Meisterschaft auf Anhieb sehen. Auf dem PC nur nach Spielneustart. Solltet ihr Schwierigkeiten haben, die Meisterschaft zu finden, startet euer Spiel neu und schaut erneut.

Monatsrivalen – Greendale Club Circuit

Veranstaltung: Rivalen-Rennen, 2,6 Kilometer

Rivalen-Rennen, 2,6 Kilometer Vorgaben: 2008 Maserati MC12 Corsa (wird vom Spiel gestellt), saubere Runde fahren

2008 Maserati MC12 Corsa (wird vom Spiel gestellt), saubere Runde fahren Belohnungen: Credits und Einfluss

Online-Abenteuer Serie 39

Veranstaltung: Online-Abenteuer Serie 39 (gewertetes Abenteuer)

Online-Abenteuer Serie 39 (gewertetes Abenteuer) Vorgaben: Qualifikation einmalig nötig, setzt online voraus

Qualifikation einmalig nötig, setzt online voraus Belohnungen: je nach erreichter Liga Fahrzeuge, Credits, Wheelspins, Kleidung, Schnellchat-Phrasen

Quelle: eigene Recherche

Bildquelle: Beitragsbild © Linat Power, eigene Screenshots aus Forza Horizon 4