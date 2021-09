Age of Empires IV: Multiplayer Match der Entwickler

Im neuesten Age of Empires IV Video könnt ihr an einem Multiplayer Match teilhaben. Zumindest als Zuschauer. Gespielt haben das Match Zak Robinson (Zero Empires) und Eric Wrobel (Relic Entertainment). Die beiden führen die Rus und das Heilige Römische Reich in die Schlacht. Für das Video solltet ihr etwas Zeit mitbringen. Die Laufzeit beträgt 43:53 Minuten.

Das Strategiespiel Age of Empires IV erscheint am 28. Oktober 2021 für den PC. Derzeit klingt der technische Stresstest aus, der seit Ende letzter Woche frei zugänglich ist und die Möglichkeit bietet den Multiplayer des Spiels zu testen.

Quelle: offizieller Xbox YouTube Kanal

Bildquelle: Microsoft