Genshin Impact Geheimnisvolle Gespenster Guide

Das Genshin Impact Geheimnisvolle Gespenster Event ist gestartet und bietet euch schnell verdientes Urgestein und einige andere Belohnungen. Es erinnert an die Aktion „Drachenechsensuche“ und funktioniert nach dem gleichen Prinzip.

Voraussetzungen

Abenteuerstufe 30

Archontenauftrag „Die Flucht von Ritou“ abgeschlossen

Aktionszeitraum

Start: 19. September 2021, 10:00 Uhr

Ende: 26. September 2021, 03:59 Uhr

Entscheidend ist hier die Serverzeit.

Aufträge

Geheimnisvolle Gespenster – Die Untersuchung beginnt

Habt ihr die Voraussetzungen erfüllt, habt ihr diesen Auftrag in eurem Verzeichnis. Ihr müsst für den Abschluss lediglich mit Katheryne in Inazuma sprechen. Wichtig: Inazuma! Weder Katheryne in Mondstadt noch in Liyue bringen euch hier weiter. Mit dem Dialog ist der Auftrag auch schon erledigt. Ehe ihr nun Figuren zur Erkundung entsendet, solltet ihr die Voruntersuchung erledigen.

Belohnungen:

4 x Eines Abenteurers Worte

10.000 Mora

Voruntersuchungen

Gespensterschwarm – Araumi, Inazuma

Ziele:



3 Elektrogana zu elektrischen Lampen führen

8 Gespenster besiegen

Empfohlene Elemente:

Pyro

Elektro

Kryo

Hydro

Vorgehen:

Habt ihr bei Katheryne den Auftrag erledigt, kommt ihr in die Erkundungsübersicht. Dort seht ihr bei der Erkundung mit Stufe S die Empfehlung zur Voruntersuchung und könnt direkt in den Auftrag gehen. Auf der Karte seht ihr nun die Location. Begebt euch zum Teleporter südlich.

Ihr müsst zunächst die drei elektrischen Lampen angehen. Dafür geht ihr zu der Donner-Sakura und holt euch per Interaktion die kleine Fee, die Elektrogranum genannt wird. Ein kleines lilafarbenes Wesen, welches nun für einige Sekunden um euch schwebt. Im folgenden Screenshot seht ihr Donner-Sakura und Elektrogranum.

Mit der Fee geht ihr zu einer der drei elektrischen Lampen. In der Umgebung gibt es etliche steinerne Lampen. Ihr sucht jene, die eine kleine Öffnung haben. In diese schwebt die Fee, sobald ihr in die Nähe kommt. Wiederholt diesen Vorgang und kümmert euch um die beiden anderen Lampen. Für eine müsst ihr klettern. Die folgenden Screenshots zeigen euch die Locations auf der Karte markiert und ein Bild der Umgebung zur Orientierung. So solltet ihr die Lampen spielend ausmachen können.

Ist die dritte Lampe aktiviert, erscheinen die acht Gespenster. Vier mit dem Element Anemo, vier mit Geo. Die Gespenster schweben gern über euch, weshalb sich Fernkampf anbieten kann. Effektiv ist zum Beispiel eine Kombination aus Wasser und Kryo. So könnt ihr die Gegner einfrieren und in ihrer Mobilität einschränken. Pyro und Elektro bieten sich ebenfalls an. Die Gespenster sind keine große Sache, daher müsst ihr euch nicht wirklich viele Gedanken machen.

Belohnungen:

20.000 Mora

In der Ferne schwebend – Narukami, Inazuma

Ziele:

3 Elektrogana zu elektrischen Lampen führen

9 Gespenster besiegen

Empfohlene Elemente:

Pyro

Elektro

Kryo

Vorgehen: Die drei Laternen sind heute fast auf einem Fleck. Gut versteckt ist die auf einem Fels im Wasserfall. Der ist unterhalb der Donner-Sakura. Auch die kann hier relativ leicht übersehen werden, da sie auf dem Berg steht. Ihr könnt alle Laternen in einem Rutsch aktivieren. Springt beim Wasserfall runter und lauft dann weiter und die zwei fehlenden Laternen ab. Im folgenden Screen habe ich euch die Laternen und die Donner-Sakura rot eingekreist, zur besseren Orientierung.

Im Anschluss sind neun Gespenster zu besiegen. Vier Hydro und 5 Geo. Mit Pyro und Elektro könnt ihr zum Beispiel Überladen. Hydro ist empfindlich gegen Eis und friert leicht ein.

Belohnungen:

20.000 Mora

Geheimnisvolle Gespenster – Erkundung

Jeden Tag könnt ihr von acht angebotenen Entsendungsmissionen vier erledigen. Dafür sprecht ihr mit Katheryne in Inazuma und wählt die Option „Zur Erkundung entsenden“. Die Entsendungsmissionen des Events findet ihr im Reiter„ Geheimnisvolle Gespenster“. Es gibt drei verschiedene Stufen: S, A und B. Je höher die Stufe (S ist die höchste Stufe), desto besser die Belohnung. Pro Tag gibt es:

1 x S (20 Urgestein + zusätzliche Belohnung); 12 Stunden Dauer

2 x A (je 15 Urgestein + zusätzliche Belohnung); 10 Stunden Dauer

4 x B (je 10 Urgestein + zusätzliche Belohnung); 8 Stunden Dauer

Für die maximale Menge Urgestein solltet ihr täglich S, die beiden A und eine B Mission auswählen. Insgesamt erhaltet ihr so 60 Urgestein pro Tag. Für jede Erkundung benötigt ihr mindestens 2 Figuren. Ihr könnt zu jeder Mission eine Figur eines Freundes als Unterstützung mitnehmen. Bei der Wahl der B Mission solltet ihr nach der zusätzlichen Belohnung gehen, solltet ihr von diesen Dinge benötigen.

Wählt ihr eure Truppe aus, bekommt ihr zuerst Figuren mit passendem Element angezeigt. Ihr seht unter der Belohnung eine Bewertung. Hier solltet ihr auf „Perfekt“ achten. Diese Bewertung hängt von den Stufen und Elementen der Figuren ab. Stehen euch nur wenige Figuren zur Auswahl, solltet ihr versuchen, Figuren mit passenden Elementen und hoher Stufe etwas zu verteilen und wenn möglich unbedingt die Figuren eurer Freunde als Unterstützung nutzen.

