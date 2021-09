Kena: Bridge of Spirits Fotomodus und Release Trailer

Am 21. September erscheint das Spiel Kena: Bridge of Spirits digital für PC, PlayStation 4 und PlayStation 5. Die PC-Version wird über den Epic Games Store verfügbar sein. Kurz vor der Veröffentlichung hat Entwickler Ember Lab den Release Trailer veröffentlicht.

Damit nicht genug. Ein zweites frisch veröffentlichtes Video stellt den Fotomodus von Kena: Bridge of Spirits vor. Dieser lässt euch das Spiel einfrieren, um Bilder aufzunehmen. Dabei stehen euch diverse Optionen zur Verfügung. So könnt ihr zum Beispiel via „Cheese!“ die Charaktere zum Posen motivieren. Nicht nur die niedlichen Rot zeigen sich dabei von ihrer fotogenen Seite.

Release Trailer

Photo Mode Trailer

Quelle: offizieller PlayStation Blog, Ember Lab YouTube Kanal

Bildquelle: Ember Lab