Death Stranding Director’s Cut: Upgrade-Option ab Freitag verfügbar

Am Freitag erscheint Death Stranding Director’s Cut für die PlayStation 5. Habt ihr das Spiel bereits für die PlayStation 4, erhaltet ihr die Director’s Cut über ein Upgrade deutlich günstiger. Details dazu gibt es auf dem offiziellen PlayStation UK Twitteraccount.

Demnach ist das Upgrade für die Death Stranding Director’s Cut-Version ab Freitag verfügbar. Der Preis im Vereinigten Königreich beträgt 5 Pfund. Bei uns soll das Upgrade 10 Euro kosten.

Das Upgrade könnt ihr auch nutzen, wenn ihr die Disc-Version besitzt. In diesem Fall werdet ihr bei jedem Spielstart der PlayStation 5-Version die Disc einlegen müssen. Dies bedeutet auch, dass das Upgrade mit einer PlayStation 5 Digital Edition nicht möglich ist.

PSA for those of asking about the upgrade path for #DeathStranding on PS4 to Death Stranding Director's Cut Digital Deluxe Edition on PS5:

1. The upgrade will be available on Friday

2. It will cost £5

3. Keep On Keeping On pic.twitter.com/ast9zcqsGY

— PlayStation UK (@PlayStationUK) September 21, 2021