Genshin Impact: Musik aus Inazuma jetzt verfügbar

Wie Entwickler miHoYo heute angekündigt hat, steht die Musik aus der Genshin Impact Region Inazuma nun online zur Verfügung. Bei Spotify könnt ihr den Soundtrack kostenlos hören. Ihr findet ihn über diesen Link. Der Soundtrack trägt den Titel „Realm of Tranquil Eternity“ und unterteilt sich in drei Discs: „Sakura and Violet Thunder“, „Stories of the Floating World“ und „Battles of Inazuma“. Er umfasst 62 Stücke, die von Yu-Peng Chen (HOYO-MiX) komponiert wurden.

Entstanden sind die Aufnahmen in Zusammenarbeit mit Sony Music Entertainment. Eingespielt hat sie das Tokyo Philharmonic Orchestra gemeinsam mit Volksmusikern aus Japan. Der Genshin Impact Inazuma-Soundtrack hat eine Spielzeit von einer Stunde und 30 Minuten.

Neben Spotify ist der Soundtrack auch via Apple Music verfügbar. Der kostenpflichtige Service ist für 9,99 Euro bei Apple erhältlich. Im iTunes Store wird der Soundtrack ebenfalls angeboten. Kostenpunkt: 11,99 Euro.

Quelle: offizielle Genshin Impact Website

Bildquelle: miHoYo