Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 38 – Mein Liebling

Entschuldigt, es hat am Ende doch deutlich länger als erhofft gedauert. Wir mussten dank unvorhergesehener Probleme umplanen, was viel Zeit gekostet hat. Aber jetzt läuft alles, wenn auch anders als vorgesehen. Ich hoffe ihr seid gut ins Wochenende gekommen. Ein paar Urlaubsgrüße für euch.

Diese zauberhafte Kathedrale ist die Iglesia de San Juan Bautista und im Norden von Gran Canaria in Arucas zu finden. Und natürlich obligatorisch ein Bild vom Meer. Aufgenommen im Hafen von Agaete. Hier war einst der „Finger Gottes“ (Dedos de Dias), der vor Jahren durch einen Sturm ins Meer gestürzt ist.

Kapitel 1 – Schöne neue Welt

Ihr benötigt in dieser Woche für den Weekly #Forzathon ein Fahrzeug der Wagengruppe Retro-Supersportwagen. Vorsicht vor Verwechslungen mit Retro-Sportwagen. Eine Auswahl geeigneter Fahrzeuge:

1998 Porsche 911 GT1 Straßenversion

1998 Nissan R390

1997 McLaren F1 GT

1998 Mercedes-Benz AMG CLK GTR

Kapitel 2 – Einfach klasse

Auto gefunden? Dann geht es los mit drei Siegen in Rennen der Straßen-Rennserie (hellblaues Symbol). Zeit spart ihr mit kurzen Sprintrennen (die Strecke von Rennen seht ihr, wenn ihr auf der Karte den Cursor drauflegt) oder mit kurzen Rundstrecken. Bei Rundstreckenrennen könnt ihr zudem eine eigene Blaupause erstellen und eine Runde einstellen. Bei sehr kurzen Strecken kann es so fast schon knapp werden, die Drivatare zu überholen. Beachtet: Eure Startplatzierung hängt vom KI-Schwierigkeitsgrad ab. Bei Unschlagbar beginnt ihr hinten. Ist dies bei den ganz kurzen Strecken in einer Runde zu knapp, könnt ihr für die drei Rennen runterstellen.

Zu den kurzen Rundstrecken gehören zum Beispiel „Broadway-Dorf, Rundstrecke“ und „Ambleside, Dorf – Rundstrecke“. Alternativ könnt ihr eine Kurzstrecke nutzen: „783 380 553“. Das Rennen ist kein „richtiges“ Rennen und dient nur dazu die Aufgabe schnell und unkompliziert zu erledigen.