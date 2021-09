Games with Gold im Oktober mit Hover und Castlevania

Microsoft hat das Games with Gold Lineup für den Oktober 2021 bekanntgegeben. Wie gewohnt gibt es vier kostenlose Spiele. Zwei für Xbox One und Xbox Series X|S und zwei für Xbox 360. Die Xbox 360-Spiele könnt ihr auch auf den neuen Konsolen nutzen. Diese stehen via Abwärtskompatibilität zur Verfügung.

Games with Gold Oktober 2021 Lineup

Xbox Series X|S und Xbox One

Aaero , 01. bis 31. Oktober 2021

, 01. bis 31. Oktober 2021 Hover, 16. Oktober bis 15. November 2021

Xbox 360, Xbox Series X|S und Xbox One

Castlevania: Harmony of Despair , 01. bis 15, Oktober 2021

, 01. bis 15, Oktober 2021 Resident Evil Code: Veronica X, 16. bis 31. Oktober 2021

Die Spiele bekommt ihr sowohl mit einem Xbox LIVE Gold als auch mit einem Xbox Game Pass Ultimate kostenlos. Aaero ist ein SciFi-Shooter mit Musikelementen. In Hover könnt ihr euer Geschick in Parkour-Hindernisläufen auf die Probe stellen. Wahlweise allein oder im Multiplayer. In Castlevania schließt ihr euch mit bekannten Helden der Reihe zusammen und kämpft gegen euren Erzfeind Dracula. Das Spiel bietet zudem neue Modi wie Koop und Survival. In Resident Evil reist Claire Redfield nach Europa, um ihren Bruder zu suchen. Dabei wird sie gefangen und auf die Insel Rockfort Island verschleppt, auf der eine Horde Zombies entkommen ist.

Quelle: Microsoft

Bildquelle: Microsoft